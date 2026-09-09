La estación Agüero de la Línea D reabre este lunes tras tres meses de obras

La estación Agüero de la Línea D del subte porteño volverá a recibir pasajeros este lunes, luego de haber permanecido cerrada durante casi tres meses por un proceso de renovación integral. La reapertura forma parte del Plan de Renovación de Estaciones que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), con el objetivo de modernizar la red y mejorar la experiencia de viaje.

Desde la empresa informaron que los trabajos en Agüero estuvieron orientados a resolver problemas históricos de infraestructura y a optimizar las condiciones de circulación. Entre las principales tareas se destacan la impermeabilización de sectores con filtraciones, trabajos de pintura y la colocación de revestimientos metálicos en zonas críticas.

Además, se instalaron nuevas luminarias LED, se realizó el recambio de pisos y se renovó la señalética para facilitar la orientación de los usuarios. En paralelo, se incorporó nuevo mobiliario, como bancos y cestos, y se restauraron dos murales históricos ubicados en los andenes, tareas que estuvieron a cargo de especialistas en conservación patrimonial.

Con esta reapertura, ya son quince las estaciones de la red que fueron puestas en valor dentro del plan impulsado por SBASE. Sin embargo, aún quedan paradas cerradas por obras: Piedras y Congreso de la Línea A; Uruguay y Malabia de la Línea B; y Plaza Italia de la Línea D.

En tanto, desde la compañía adelantaron que en las próximas semanas se iniciarán intervenciones en otras estaciones clave, como Tribunales de la Línea D; Medrano y Ángel Gallardo de la Línea B; Lavalle e Independencia de la Línea C; y General Urquiza y Entre Ríos de la Línea E, en el marco de un cronograma que apunta a seguir modernizando el subte de la Ciudad.