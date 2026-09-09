La China Suárez bloqueó los comentarios en el posteo por el cumpleaños de su hija Magnolia

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez por una decisión que tomó en pleno festejo del cumpleaños de su hija Magnolia. La actriz celebró los 8 años de la nena con un sentido posteo en Instagram, aunque sorprendió al desactivar los comentarios de la publicación.

En su perfil oficial, Eugenia Suárez compartió un carrusel de imágenes con distintas postales de Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, acompañadas por un mensaje cargado de amor. “Amor mío, la vida es tanto más divertida con vos”, escribió en el inicio del texto.

Luego, la actriz sumó: “Mi acuariana favorita. Sensible, buena, graciosa, cariñosa y mucho más. Magnolia, si no existieras te inventaría”, palabras que rápidamente se viralizaron. Sin embargo, a diferencia de otras publicaciones similares, los usuarios notaron que la opción para comentar estaba bloqueada, algo que no pasó desapercibido.

Si bien la China no explicó públicamente los motivos de esta determinación, muchos interpretaron que se trataría de una forma de proteger a su hija de posibles mensajes negativos, teniendo en cuenta la exposición constante que rodea a la actriz y su vida personal.

Cabe recordar que en los últimos días Suárez regresó desde Estambul a Buenos Aires para poder pasar esta fecha especial junto a Magnolia y el resto de su familia. Además, en recientes declaraciones televisivas, habló sobre el buen vínculo entre Mauro Icardi y sus hijos, y aseguró que para ella es fundamental que su pareja tenga una relación cercana y amorosa con ellos.