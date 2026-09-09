“El Corcubión” celebra tres años de platos clásicos que ya son parte de Vicente López

A tres años de su apertura, El Corcubión reafirma su identidad como un restaurante donde el producto, la cocina tradicional bien hecha y la constancia en el tiempo son los verdaderos protagonistas.

Ubicado en una zona estratégica de Vicente López, el restaurante se consolidó como punto de referencia para quienes buscan sabores reconocibles, platos generosos y una experiencia gastronómica sin estridencias, basada en el respeto por el buen comer y el oficio.

Desde su apertura, El Corcubión construyó una propuesta clara: una carta estable, pensada para perfeccionar cada plato con el paso del tiempo, sin caer en modas pasajeras. En estos tres años, el restaurante logró formar una clientela fiel que vuelve una y otra vez por esos platos que se transformaron en verdaderos clásicos de la casa.

Entre sus platos insignia, se destacan la entraña a la parrilla, cocida en el punto justo; las empanadas fritas, crujientes y sabrosas; las rabas, uno de los favoritos de la carta; los buñuelos de acelga, livianos y dorados; y la provoleta, infaltable en la mesa, ideal para compartir desde el comienzo de la experiencia.

La propuesta se completa con carnes, platos tradicionales y recetas que priorizan el sabor y la ejecución por sobre el artificio.

El recorrido en el tradicional reducto de Juan Carlos Cruz 1871 continúa con una sección de postres que apela a la memoria y al disfrute simple, donde sobresalen el volcán de chocolate con helado, intenso y reconfortante; y el “vigilante”, clásico queso y dulce, una combinación infalible que resume el espíritu de la casa: cocina directa, honesta y sin vueltas.

El Corcubión funciona con una lógica de cocina consciente y sostenida: la mayor parte de la carta se mantiene en el tiempo, permitiendo ajustar procesos, mejorar técnicas y garantizar una calidad constante.

En este sentido, las incorporaciones se realizan de manera puntual, acompañando la estacionalidad o sumando nuevas ideas sin perder identidad.

Además de su servicio regular de almuerzos y cenas, el restaurante desarrolla eventos sociales y corporativos, como celebraciones familiares, encuentros de trabajo y fechas especiales, adaptando la propuesta gastronómica y el ritmo del servicio a cada ocasión.

Con un ambiente cálido, atención cercana y una cocina que apuesta a lo clásico bien hecho, El Corcubión celebra sus tres años reafirmando su lugar en la escena gastronómica de zona norte: un restaurante de barrio con personalidad propia, donde la experiencia se construye plato a plato, visita tras visita.