El tierno gesto del Chino Darín para Úrsula Corberó

La cuenta regresiva ya comenzó para el Chino Darín y Úrsula Corberó, que se preparan para recibir a su primer hijo. En medio de ese clima de expectativa, el actor argentino tuvo un gesto que enterneció a sus seguidores: compartió una imagen de la futura mamá con una frase alusiva a Star Wars, “que la fuerza te acompañe”, un mensaje breve pero cargado de cariño.

La publicación se sumó a una serie de momentos cotidianos que la pareja viene mostrando desde Madrid, ciudad donde atraviesan esta etapa final del embarazo. Lejos de grandes producciones, las imágenes reflejan escenas simples, atravesadas por la calma y la intimidad, que conectaron rápidamente con el público.

Uno de los registros que más llamó la atención fue un video donde se ve a Úrsula paseando por la calle junto a Ricardo Darín. La postal, además de mostrar la cercanía entre suegro y nuera, dejó ver a un Ricardo emocionado ante la inminente llegada de su primer nieto.

En el ámbito doméstico, la actriz española también compartió parte de los preparativos: el armado de la cuna del bebé, con el Chino concentrado en la tarea y rodeado de piezas y herramientas. La escena evidenció el compromiso del actor y el espíritu de equipo con el que ambos encaran esta nueva etapa.

Como si fuera poco, en redes se instaló el debate sobre el posible sexo del bebé luego de que Clara Darín, hermana del Chino, publicara imágenes donde se distinguía ropa infantil en tono celeste. Aunque el detalle alimentó especulaciones, ninguno de los futuros padres hizo comentarios al respecto, manteniendo la reserva que los caracteriza.

Así, entre pequeños gestos, mensajes simbólicos y momentos compartidos, Darín y Corberó transitan los últimos días antes de convertirse en padres, acompañados por el cariño de su entorno y la atención constante de sus seguidores.