Murió un peatón al intentar cruzar la Autopista Buenos Aires-La Plata en Berazategui

Un nuevo hecho trágico se registró en la Autopista Buenos Aires-La Plata, donde un peatón perdió la vida tras ser atropellado cuando intentaba cruzar la traza, a la altura de la localidad de Berazategui. El episodio generó importantes demoras en la circulación y es investigado por la Justicia.

Según información policial, el siniestro ocurrió este sábado por la noche, alrededor de las 21:20, en el kilómetro 27 de la autopista. Tras un llamado al 911, personal de seguridad vial se dirigió al lugar y constató la presencia de un automóvil Ford Fiesta blanco que había embestido a una persona que se desplazaba a pie.

El vehículo era conducido por un hombre de 53 años, identificado como Walter Félix Collazo. Minutos más tarde arribó una ambulancia de la concesión de la autopista y la médica a cargo confirmó el fallecimiento del peatón en el lugar, producto de las graves lesiones sufridas.

La víctima no portaba documentación, por lo que fue registrada como NN. En el lugar trabajó Policía Científica de Berazategui para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó en manos de la UFI y J en turno especializada en delitos culposos del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la fiscal Santilín. Como consecuencia del operativo, los carriles rápido y central permanecieron cerrados durante varias horas, lo que provocó demoras y congestión en la zona.