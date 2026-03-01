Cordero desestimó las objeciones sindicales a la reforma laboral: “Sin posiciones políticas”

El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, sentó postura en la semana del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso y criticó a los sindicatos combativos que cuestionan el proyecto.

“Hay veces que son posiciones simplemente políticas, ni siquiera puedan ser consideradas. Hay que diferenciar lo que es la gestión sindical de una posición política que toman algunos miembros del sindicalismo”, planteó el funcionario.

Asimismo, recalcó que “están ejerciendo una función política, no sindical. La Argentina justamente necesita formación para el trabajo y necesita la erradicación de la violencia en el mundo del trabajo. La gente ya no tiene vocación de prácticas antiguas”.

De todos modos, indicó que hay muchos sindicatos que mantienen el diálogo con el Gobierno y aseguró que el proyecto de reforma no les quita poder, “Al contrario, les da un enorme poder de gestión para acercarse a la gente”.

“Lo que trae es una solución clara a un problema que llevamos hace muchísimos años, que es el estancamiento del trabajo en relación de dependencia formal”, en el marco de una propuesta “muy ecuánime y ordenada”, acotó en declaraciones a TN.

En torno a las vacaciones, puso de relieve que “una persona de 38 o 40 años, que es joven y en el mundo del trabajo está en su momento de plenitud, puede tener 35 días, 28, 21 o 15 días depende de la antigüedad. Lo que sucede es que esa persona hoy, por costumbres y por la dinámica que tiene su vida, elige y puede coordinar con su empleador tomárselas fraccionadas. El proyecto limita que sean fraccionadas a siete días”.

“Lo que dicen es que hoy ya sucede y eso va en contra de la norma estricta que no permite a las partes de consensuar libre uno y el otro poder fraccionar estas vacaciones. No entiendo una crítica cuando lo que intenta es adecuar una norma a algo que pasa y que nadie critica que pase. Pero si la norma dice otra cosa es gente que le parece bien incumplir normas”, puntualizó Cordero.

También afirmó que la normativa “busca que haya una libertad cuidada, donde las personas puedan estar mucho mejor y se genere un empleo formal y en blanco”.

“Se busca conservar todos los derechos de los trabajadores en la Argentina. Eso hizo que se mantenga todo exactamente igual pero aclarar los conceptos que forman parte de la misma”, cerró el secretario.