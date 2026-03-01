Exsocio de Milei cuestionó el respaldo “hipócrita” del empresariado

El exsocio intelectual del presidente Javier Milei, el economista Diego Giacomini, se mostró escéptico del supuesto respaldo empresarial al Gobierno nacional.

“¿Por qué no critican ni protestan? Porque el empresariado argentino siempre quiere ser amigo del poder de turno. Si un día el poder de turno es de River, se pone la remera roja y blanca; si es de Boca, la azul y amarilla. Porque la manera de hacer negocios es de la mano del Estado. Por eso aplauden constantemente”, expuso en declaraciones a Perfil.

Además, sostuvo que “es un aplauso hipócrita: el que invierte es el empresariado argentino, y hoy la inversión es 13 % del PIB, cayendo desde la época de Néstor Kirchner, que era 17,5 por ciento”.

“Para crecer sostenidamente al 3-4 % anual, se necesita inversión superior al 20 por ciento. El empresariado es parte del problema, porque es el que invierte”, reforzó el examigo del jefe de Estado.

Además, planteó que “el flujo está peor, hoy tiene menos mercado, pero tienen la esperanza de que aprobándole a Milei la reforma laboral se elimine la contingencia laboral, que en el valor de la mayoría de los activos de las empresas ocupa un lugar importante”.

