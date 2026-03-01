Focos de inseguridad: recuperaron en Palermo más propiedades usurpadas

Ante las quejas y denuncias de los vecinos, la Ciudad recuperó en Palermo la “casa violeta”, que estaba tomada por extranjeros, de origen boliviano y peruano, desde hacía 30 años. El dueño está en juicio por desalojo desde 2014 y la vivienda ya había sido clausurada en noviembre.

Ubicado en Guatemala al 5427, este PH había sido usurpado por personas denunciadas por robos en la calle. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, junto con personal de Emergencias, Red de Atención y Bomberos, en tanto que el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, supervisó los operativos.

La Ciudad también recuperó en Palermo Hollywood un edificio de tres pisos frente al canal de televisión América, en Honduras 5648, que estuvo intrusado desde 2013 y se encontraba en condiciones paupérrimas. Es una propiedad de planta baja y tres pisos, sin luz, también motivo de denuncias por los vecinos.

“En Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas. Y con posturas complacientes, se perjudicaba a los vecinos. La época de la resignación y la tibieza se terminó”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Y disparó: “Nosotros tomamos una postura bien clara: hacer cumplir la ley. No vamos a permitir que la Ciudad se transforme en el Conurbano”.

Dos villas en propiedades usurpadas en pleno Palermo.



Esta es la postal de lo peor del conurbano y no vamos a permitir que se instale acá. Demasiada tibieza muchos años.



Ley, orden y propiedad privada. pic.twitter.com/GS1jtidWSu — Jorge Macri (@jorgemacri) February 7, 2026

Cabe reseñar que durante la actual gestión, la Ciudad ya recuperó 579 viviendas, en el marco de las políticas tendientes a garantizar el “respeto por la propiedad privada, mejorar el orden público y la seguridad en los barrios y llevar tranquilidad a los vecinos”.