Los Plateros y su legado eterno, otra vez en Argentina

The Platters, uno de los nombres fundamentales de la historia de la música popular, llega a la Argentina con un espectáculo en vivo que celebra su legado eterno.

La gira internacional recorrerá Uruguay y distintas ciudades del país durante febrero y tendrá su gran cierre el sábado 28 de febrero a las 21 horas en el Teatro Ópera, en plena calle Corrientes.

Hay nombres que no pertenecen a una época, sino a la historia. The Platters es uno de ellos. Íconos absolutos del doo-wop, el R&B y el nacimiento del rock & roll romántico, marcaron para siempre la manera de cantar al amor.

Sus canciones atravesaron generaciones y se transformaron en un idioma universal del romance, presente en películas, bodas, despedidas y momentos clave de millones de personas en todo el mundo.

Formados en Los Ángeles a comienzos de los años 50, The Platters fueron pioneros en unir la potencia vocal afroamericana con melodías sofisticadas y sensibles, logrando un impacto masivo sin precedentes. Bajo la producción de Buck Ram, alcanzaron el estrellato mundial con una seguidilla de éxitos que hoy son auténticos estándares de la música popular, reconocimiento que los llevó a integrar el Rock & Roll Hall of Fame.

El legado continúa vivo sobre los escenarios gracias a una formación internacional liderada por Barry Smith, una de las voces históricas vinculadas al grupo y actual guardián de su identidad musical. Su presencia escénica respeta los arreglos originales, la elegancia del fraseo y el espíritu romántico que convirtió a The Platters en leyenda, conectando al público actual con la época dorada del género.

El show propone mucho más que un recital: es un viaje en el tiempo. Armonías vocales impecables, estética clásica y un repertorio inolvidable que incluye clásicos como Only You, The Great Pretender, My Prayer, Twilight Time y Smoke Gets in Your Eyes, en una experiencia emotiva que no distingue edades.

Gira febrero

12/2 – Punta del Este, Enjoy

13/2 – Montevideo, Teatro del Notariado

14/2 – Colonia, Centro Cultural AFE

15/2 – Rosario, Teatro Broadway

19/2 – San Luis, Teatro Hugo del Carril

20/2 – San Juan, Teatro Sarmiento

21/2 – Mendoza, Teatro Plaza

23/2 – Miramar, Teatro Astral

24/2 – Necochea, Teatro Toledo

25/2 – Mar del Plata, Teatro Radio City

28/2 – Ciudad de Buenos Aires, Teatro Ópera

Las entradas para la función en Buenos Aires se encuentran disponibles a través de ticketek.com.ar/platters.