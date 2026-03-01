Destacada presencia argentina en el Benidorm Fest

Miranda! ya se encuentra en España preparándose para el Benidorm Fest, el reconocido festival de música de la televsión española, que se realizará del 10 al 14 de febrero.

El dúo participará con la canción “Despierto amándote” junto a Bailamamá, una colaboración que ya viene generando expectativa en la previa.

Desde su llegada a Benidorm, Miranda! muestra en sus redes sociales el día a día de esta previa, la preparación, las notas con medios españoles, y cómo se vive este Festival, de cara a su presentación en vivo el 12 de febrero.

El Benidorm Fest 2026 cuenta con dos semifinales (10 y 12 de febrero) y la gran final que se celebrará el 14 de febrero con una gran audiencia en vivo y un jurado profesional que definirá la canción ganadora, reforzando la relevancia del certamen dentro de la escena iberoamericana.

Además, Miranda! ya anunció que tendrá shows en España a finales de este año: el 11 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid y el 12 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.