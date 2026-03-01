Mariano Chiesa, el primer locutor argentino en ser la voz del Super Bowl

Luego de anunciar durante toda la temporada los partidos de la NFL, el actor y locutor Mariano Chiesa marcó un hito al convertirse este fin de semana en el primer locutor argentino en ponerle voz a la final del Super Bowl en los Estados Unidos, convocado por Telemundo, canal titular de los derechos de transmisión en español del certamen.

Radicado en Miami desde hace siete años y con un acento neutro impecable que le permite ocultar por completo su tonada argentina, Chiesa hace uso de su versatilidad vocal y continúa abriéndose camino en el mercado internacional.

Fue elegido por Julio Sonino, Vice President, Sports Programming & Production de Telemundo Deportes, quien ya habría, comenzado también a trabajar con el locutor en el lanzamiento de los partidos de la NBA para la temporada 2026.

Sin dejar de sumar oportunidades, el año pasado también en el paı́s del norte, Chiesa, fue galardonado con dos premios Telly Awards, obtenidos por votación del jurado: Mejor Locutor en Comercial Extranjero y Mejor Comercial Animado, consolidándolo una vez más como un referente de la comunicación publicitaria y emocional de alto impacto a nivel internacional.

Desde su propio estudio de grabación en Miami, Chiesa sostiene una carrera sólida y en permanente expansión, 25 años después de haber grabado su primer comercial, posicionándose como una de las voces más elegidas y que marca un rumbo de estilo reconocido en todo el mercado latino.

Hace menos de un año, Disney+ le propuso convertirse en la voz oficial de la plataforma para México, Latam y Argentina sin necesidad de pasar por un casting y tambien continúa siendo el elegido por marcas líderes.

Aunque su cuerpo no esté presente en el país, Chiesa nunca deja de ser convocado en el ámbito teatral argentino. Gustavo Yankelevich y Nicolás Vázquez —quien define a Mariano como “el Lionel Messi de la locución”— lo invitaron a formar parte del mayor éxito teatral nacional, Rocky.

Allı́, de manera virtual, Chiesa aparece cada noche en las pantallas del Teatro Lola Membrives, interpretando en imagen y voz al relator de la pelea final entre Rocky Balboa y Apollo Creed, uno de los momentos más emocionantes y ovacionados del espectáculo.

A su vez, Mariano también emociona al público en Casi Normales Inmersivo, donde su aparición en las proyecciones gigantes como Dr. Madden provoca aplausos espontáneos, ya que no sólo fue parte del elenco original, sino que es el único actor de aquella puesta que participa en la versión inmersiva.

Desde Estados Unidos, Mariano Chiesa confirma que no existen fronteras para los sueños ni para el deseo de superación. Su consagración internacional suma un nuevo hito al convertirse, este fin de semana, en el primer locutor argentino que, de la mano de Telemundo, le puso su voz en español a la final del Super Bowl, el evento deportivo más visto del planeta, marcando un nuevo capítulo en la historia de la locución argentina en el mundo.