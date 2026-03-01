Moyano-Aguiar, coincidencias para robustecer la resistencia sindical

El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió con el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, y coincidieron en que “consolidar y hacer crecer el frente sindical es un mandato de los trabajadores y una imperiosa necesidad para la confrontación contra el Gobierno de Milei”.

“Con Pablo estamos de acuerdo en que no podemos esperar nada de Milei y de su Gabinete, que están completa y absolutamente subordinados al poder empresarial local y al transnacional”, aseveró el titular del nucleamiento estatal.

En este sentido, ponderó que “empezamos a coincidir, a encontrarnos los dirigentes y gremios que consideran que en este tiempo histórico y con este Gobierno el diálogo es inconducente”.

En referencia al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el cual se movilizará este martes 10 a Rosario, provincia de Santa Fe, Aguiar indicó que “tiene que batallar hasta su último aliento para derrotar la reforma laboral, pero también tiene que trascenderla porque se trata de derrotar las políticas del oficialismo”.

“Este Gobierno no tiene un programa económico, tiene un plan de negocios. Tenemos que impedir que se afiance este modelo de saqueo y empobrecimiento”, sumó.

Y sentenció: “No podemos esperar que nadie venga a defendernos por nosotros. De los únicos que podemos esperar todo es de los trabajadores y tenemos que seguir organizándolos”.