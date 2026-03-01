Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven al vivo con “Patito feo”

Las protagonistas de la exitosa serie Patito Feo, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, se unen para anunciar su regreso a los escenarios de la mano de su gira global Amigas del Corazón World Tour. El espectáculo - puramente musical - revive todas las canciones de la telenovela argentina que fue furor mundial desde su debut en 2007.

“Pasaron los años pero este momento lo soñamos siempre. Hoy volvemos a encontrarnos arriba del escenario y esta vez queremos que estén ahí, con nosotras”, dicen Laura & Brenda.

El tour mundial comenzará en abril y ya hay shows confirmados en Uruguay (24/4, Antel Arena. Montevideo), Chile (3/5, Movistar Arena, Santiago), Perú (7/5, 8 Costa XXI, Lima), Ecuador (31/7, Coliseo Voltaire, Guayaquil) y México (2/8, Auditorio Nacional CDMX).

Las entradas para estos conciertos estarán disponibles a partir de este jueves 12, a las 13 horas, en tanto que próximamente se anunciarán más fechas en Europa que incluirán España, Italia (en ambos países ya está activa la preventa), y Grecia, entre otras ciudades.

Con una puesta en escena memorable y una producción de primer nivel, el concepto central del show es revivir las historias que marcaron una generación y resignificarlas.

Las canciones icónicas del pasado reversionadas, con arreglos nuevos, interpelando a la memoria emocional de los espectadores.

El show está pensado para un público que creció mirando esta historia pero hoy es adulto, apela a la identificación con los procesos de cambio y la celebración por sobrevivir a esa etapa y llegar más fuertes.

Los rasgos característicos de los personajes de Laura (Patricia Díaz Rivarola Castro, ‘Patito’) y Brenda (Antonella Lamas Bernardi) se reformulan: se toman referencias del pasado sólo en algunos detalles para rendir homenaje al universo Patito Feo.

Pero el énfasis de la historia está puesto en el presente: la presencia cruda, despojada, actual y real de las protagonistas, la evolución natural de aquellas niñas que hoy son mujeres artistas. No desde un lugar nostálgico sino de celebración consciente, con un mensaje claro: "todo tiempo pasado nos trajo hasta acá".

Patito Feo es una telenovela musical argentina destinada al público infanto-juvenil protagonizada por Laura Esquivel y Brenda Asnicar. Desde su debut en abril de 2007 se emitió en más de 50 países de Latinoamérica, Europa y Asia donde se consagró como un éxito mundial siendo la serie más vista de Disney Channel y rompiendo todos los récords de audiencia.

La historia transcurre en el Pretty Land School of Arts donde ambas protagonistas se encuentran y compiten en el concurso intercolegial de comedia musical. En medio de una trama que pone en evidencia la vida de cada una, a pesar de las diferencias comparten el deseo de triunfar en la música.

Su universo influyó en la cultura popular, convirtiendo a sus protagonistas en las ídolas del momento, con cuatro giras alrededor del mundo que reunieron a más de 2 millones de espectadores, incluyendo varias funciones en el Teatro Gran Rex y presentaciones en lugares emblemáticos como el Auditorio Nacional de México, Palau Sant Jordi de Barcelona (España), el Arena de Verona (Italia), y el Complejo Olímpico Deportivo de Farilo de Atenas (Grecia), entre otros.

Su discografía se posicionó #1 en las listas de ventas internacionales desde sus primeros discos Patito Feo: La historia más linda y Patito Feo en el Teatro (2007) y llegaron a ser las bandas sonoras más vendidas en países como España, Italia, Grecia, Portugal, Argentina, México y Colombia entre otros.

A partir de noviembre de 2025 y por demanda del público está disponible por primera vez su discografía en plataformas digitales.