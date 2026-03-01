Espectáculos | 9 feb 2026
World Tour
Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven al vivo con “Patito feo”
Será en el marco de la gira “Amigas del corazón”, un espectáculo que revive las canciones de la exitosa telenovela. Por ahora, no hay conciertos confirmados en Argentina.
Las protagonistas de la exitosa serie Patito Feo, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, se unen para anunciar su regreso a los escenarios de la mano de su gira global Amigas del Corazón World Tour. El espectáculo - puramente musical - revive todas las canciones de la telenovela argentina que fue furor mundial desde su debut en 2007.
“Pasaron los años pero este momento lo soñamos siempre. Hoy volvemos a encontrarnos arriba del escenario y esta vez queremos que estén ahí, con nosotras”, dicen Laura & Brenda.
El tour mundial comenzará en abril y ya hay shows confirmados en Uruguay (24/4, Antel Arena. Montevideo), Chile (3/5, Movistar Arena, Santiago), Perú (7/5, 8 Costa XXI, Lima), Ecuador (31/7, Coliseo Voltaire, Guayaquil) y México (2/8, Auditorio Nacional CDMX).
Las entradas para estos conciertos estarán disponibles a partir de este jueves 12, a las 13 horas, en tanto que próximamente se anunciarán más fechas en Europa que incluirán España, Italia (en ambos países ya está activa la preventa), y Grecia, entre otras ciudades.
Con una puesta en escena memorable y una producción de primer nivel, el concepto central del show es revivir las historias que marcaron una generación y resignificarlas.
Las canciones icónicas del pasado reversionadas, con arreglos nuevos, interpelando a la memoria emocional de los espectadores.
El show está pensado para un público que creció mirando esta historia pero hoy es adulto, apela a la identificación con los procesos de cambio y la celebración por sobrevivir a esa etapa y llegar más fuertes.
Los rasgos característicos de los personajes de Laura (Patricia Díaz Rivarola Castro, ‘Patito’) y Brenda (Antonella Lamas Bernardi) se reformulan: se toman referencias del pasado sólo en algunos detalles para rendir homenaje al universo Patito Feo.
Pero el énfasis de la historia está puesto en el presente: la presencia cruda, despojada, actual y real de las protagonistas, la evolución natural de aquellas niñas que hoy son mujeres artistas. No desde un lugar nostálgico sino de celebración consciente, con un mensaje claro: "todo tiempo pasado nos trajo hasta acá".
Patito Feo es una telenovela musical argentina destinada al público infanto-juvenil protagonizada por Laura Esquivel y Brenda Asnicar. Desde su debut en abril de 2007 se emitió en más de 50 países de Latinoamérica, Europa y Asia donde se consagró como un éxito mundial siendo la serie más vista de Disney Channel y rompiendo todos los récords de audiencia.
La historia transcurre en el Pretty Land School of Arts donde ambas protagonistas se encuentran y compiten en el concurso intercolegial de comedia musical. En medio de una trama que pone en evidencia la vida de cada una, a pesar de las diferencias comparten el deseo de triunfar en la música.
Su universo influyó en la cultura popular, convirtiendo a sus protagonistas en las ídolas del momento, con cuatro giras alrededor del mundo que reunieron a más de 2 millones de espectadores, incluyendo varias funciones en el Teatro Gran Rex y presentaciones en lugares emblemáticos como el Auditorio Nacional de México, Palau Sant Jordi de Barcelona (España), el Arena de Verona (Italia), y el Complejo Olímpico Deportivo de Farilo de Atenas (Grecia), entre otros.
Su discografía se posicionó #1 en las listas de ventas internacionales desde sus primeros discos Patito Feo: La historia más linda y Patito Feo en el Teatro (2007) y llegaron a ser las bandas sonoras más vendidas en países como España, Italia, Grecia, Portugal, Argentina, México y Colombia entre otros.
A partir de noviembre de 2025 y por demanda del público está disponible por primera vez su discografía en plataformas digitales.