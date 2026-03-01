En medio de la polémica por el INDEC, la inflación porteña fue del 3,1 %

La inflación en Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 3,1 % durante enero de 2026, según el Instituto de Estadísticas y Censos porteño.

El dato representa una aceleración respecto a diciembre, cuando el IPC fue del 2,7 %.

En comparación con el mismo mes del año anterior, el acumulado interanual fue de 31,7 %.

Recreación y cultura (7,4 %), Restaurantes y hoteles (5,3 %), Alimentos y bebidas no alcohólicas (4 %) y Transporte (3,7 %) fueron los rubros que empujaron el abrupto incremento.

Toto Caputo reveló que Milei "no estaba de acuerdo con la fórmula de Lavagna"



"Había una idea de aplicar el método de Marco cuando llegara la etapa de desinflación, él había anunciado una fecha específica, pero el tema se retrasó", explicó el ministro de Economía.

La inflación porteña, que suele anticipar el IPC nacional -se conocerá este martes- se dio en medio de las controversias por los cambios en el INDEC, tras la renuncia de Marco Lavagna días atrás.

La salida del ahora extitular del organismo estadístico se oficializó en pleno tironeo por los cambios en la canasta de medición de los precios.

Ante las versiones que daban cuenta de una inminente suba inflacionaria si se implementa el nuevo mecanismo, el Gobierno aclaró que seguirá instrumentando el vigente método de relevamiento de precios.