Impactante ajuste de cuentas en Moreno: Lo baleó delante de su hija

Un demencial ajuste de cuentas sucedió en las últimas horas en La Reja donde un sujeto que se encontraba dialogando con otro, sin aviso extrajo un arma de fuego y le disparó dos veces en el cuerpo para finalmente huir, y todo lo hizo delante de la pequeña hija de la víctima.

El impactante suceso ocurrió el sábado alrededor de las 20.30 horas en la puerta de un domicilio de la calle Santa Cruz al 2700 de la mencionada localidad del partido de Moreno, en el Conurbano bonaerense oeste, y una cámara de seguridad de allí captó todo.

En las imágenes se observa que un sujeto, vestido con un buzo, bermudas y una gorra, llega a la casa, toca timbre y saluda al propietario, cruzan unas palabras y rápidamente llega otro vecino que también saluda al propietario de la vivienda, pero es en ese momento en que el criminal aprovecha, extrae su arma y dispara. Acto seguido, escapa de la escena.

🔫 Este demencial ajuste de cuentas sucedió el sábado alrededor de las 20.30 horas en la puerta de una vivienda de La Reja, localidad del partido de Moreno.



🎦 El tirador actuó prácticamente sin mediar palabras y, de acuerdo a lo que se observa en las escalofriantes imágenes… pic.twitter.com/t2MibLsexU — ANDigital (@ANDigitalOK) February 9, 2026

La víctima fue identificada como Maximiliano Jonatan Requejo Pozzi, de 38 años de edad quien, tras recibir las dos detonaciones, cayó de espaldas al piso ante la atónita mirada de su hijita, a quien de todas maneras le grita que llame a alguien para que lo asistan.

“¡Llamá a tu mamá, llama a tu abuela, dale que me muero!”, le gritó el hombre a su hija, que en el momento de la balacera estaba parada junto a él y salvó su vida de milagro, aunque quedó aturdida por las detonaciones. Algo similar pasó con el vecino.

Tras un llamado al 911 una patrulla de la Comisaría Séptima se hizo presente, tomó nota y convocó a una ambulancia que asistió a Requejo Pozzi, quien contaba con las heridas de arma de fuego, ambas en la zona intercostal, derecho e izquierdo, por lo que fue derivado al Hospital Luciano y Mariano de la Vega, donde fue atendido y su estado es sumamente delicado.

El caso está siendo investigado por la UFI Nº 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Betiana Guillerón, quien caratuló la causa como “homicidio agravado en grado de tentativa” y ya ordenó la búsqueda del criminal, aún prófugo.