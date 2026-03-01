Renunció Demian Reidel, el presidente de Nucleoeléctrica Argentina

Este lunes se oficializó la renuncia de Demian Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que administra las centrales nucleares del país.

La salida de Reidel tuvo lugar en medio de distintas denuncias por presuntos actos de corrupción y sobreprecios en contrataciones dentro de la empresa.

Una de las acusaciones más graves daba cuenta de la existencia de supuestos “precios inflados en contratos y presuntas irregularidades” administrativas dentro de Nuecleolétrica.

👋🏽 Renunció Demian Reidel, el hombre que dijo que el problema de la Argentina era que tenía muchos argentinos



⚛️ Se trata del exasesor del presidente Javier Milei, quien abandonó el cargo al frente de Nucleoeléctrica Argentina (administra las centrales nucleares de todo país).… pic.twitter.com/pSyWOTCRJ3 — ANDigital (@ANDigitalOK) February 9, 2026

Reidel es un economista de extrema confianza con el presidente Javier Milei. Antes de liderar Nucleoeléctrica, había renunciado en julio de 2025 como Jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia, cargo desde el que asesoraba al mandatario.

Durante ese periodo fue uno de los asesores “más influyentes” de Milei y participó en proyectos estratégicos del gobierno

En su lugar fue designado Juan Martín Campos, bioquímico y especialista en seguridad nuclear que estuvo al frente de Dioxitek S.A., una empresa estatal especializada en la producción de dióxido de uranio y Cobalto-60.