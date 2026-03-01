Vuelve a aumentar el boleto de colectivo durante febrero y marzo

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía propuso este lunes los nuevos cuadros tarifarios para el transporte público automotor de pasajeros de jurisdicción nacional que, de confirmarse a través de consulta pública, entrarán en vigencia a partir del 17 febrero y del 16 de marzo.

En este sentido, se da por iniciada la Instancia de Participación Ciudadana sobre las tarifas propuestas. Este mecanismo es gratuito y estará disponible para todas las personas interesadas por el plazo de 3 días hábiles, ingresando a la consulta pública.

La medida responde a la búsqueda de “mayor competitividad del sector automotor y de una actualización en los valores de la tarifa”, informó el área de Transporte.

Según el cuadro tarifario propuesto, el boleto mínimo de colectivo en los servicios de jurisdicción nacional tendría un valor de $ 650 –desde el 17 de febrero luego de la consulta pública-, y de $ 700 -desde el 16 de marzo-.

Los cuadros tarifarios propuestos impactan en los 104 servicios de colectivo de jurisdicción nacional del , es decir que transitan por más de una jurisdicción, y son las siguientes líneas: 1 - 2 - 8 - 9 - 10 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 37 - 41 - 45 - 46 - 49 - 51 - 53 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 - 63 - 67 - 70 - 71 - 74 - 75 - 78 - 79 - 80 - 85 - 86 - 87 - 88 - 91 - 92 - 93 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 - 101 - 103 - 105 - 110 - 111 - 113 - 114 - 117 - 119 - 123 - 124 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 133 - 134 - 135 - 136 - 140 - 143 - 145 - 146 - 148 - 150 - 152 - 153 - 154 - 158 - 159 - 160 - 161 - 163 - 164 - 166 - 168 - 169 - 172 - 174 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 184 - 185 - 188 - 193 - 194 - 195 - 197.

A su vez, continúan en vigencia los descuentos al pago del transporte por medio de los atributos sociales (tarifa social), que representan un descuento del 55 por ciento en el valor del boleto para grupos sociales como los jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de la AUH, entre otros.

También se mantendrá el sistema Red SUBE que permite descuentos en la tarifa al momento de realizar una o más combinaciones de transporte, integrando a todos los modos de transporte público del Área Metropolitana.

Con esta medida, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía brinda mayor competitividad al sector y equipara los valores con los servicios correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando todavía por debajo de los de la Provincia de Buenos Aires.