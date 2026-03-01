Caputo, eufórico con la Ley de Inocencia Fiscal: “Todos a llevar sus ahorros al banco”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, celebró en redes sociales la reglamentación del Régimen de Inocencia Fiscal, que busca incentivar el uso de los denominados dólares del colchón.

Al compartir un posteo del jefe de Gabinete Manuel Adorni, Caputo exclamó: “Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco”.

“Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico, podríamos bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo, y que haya mejores salarios”, presagió el titular del Palacio de Hacienda.

📃 Vía libre al blanqueo: se reglamentó la ley de inocencia fiscal



💵 El Gobierno estableció las principales definiciones del Régimen Penal y del Procedimiento Tributario. También especificaron las claves de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias.

Incluso, deslizó que quienes blanqueen ahorros en moneda extranjera, “cobrarían un interés por sus dólares”, y sintetizó: “Todo beneficio”.

La norma, que entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, modifica el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial, intenta un relajamiento de los controles patrimoniales y un cumplimiento de la facturación declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“Con la ley de inocencia fiscal se deja atrás un régimen persecutorio. Décadas de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión”, expuso ARCA a través de un comunicado y puso de relieve que “en ese esquema todos eran considerados evasores”.