La UTA amenaza con un paro de colectivos en el interior del país

En clara señal de advertencia, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que avanzará con una medida de fuerza si no se abonan los salarios actualizados de los choferes en el interior del país.

“Los empresarios de transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA”, apuntó la UTA en un comunicado.

El gremio que conduce Roberto Fernández aclaró que su deber es “advertir sobre la situación que atraviesan las provincias en relación con las paritarias de todo el interior del país”.

Acto seguido, y en un mensaje dirigido al empresariado, el sindicato alertó que el martes 10 de febrero “deberá cumplirse con los salarios acordados en el ámbito del AMBA”.

“Caso contrario, el día 11 se llevará a cabo una medida de fuerza consistente en un paro en todas las provincias del interior”, sentenció.