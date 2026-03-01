Trasladaron a Bastian a una clínica de San Justo

Este lunes, el niño de 8 años gravemente herido en un accidente de tránsito en Pinamar, Bastian Jerez, fue trasladado a una clínica en San Justo, La Matanza.

Tras permanecer casi un mes internado en Mar del Plata –el choque se produjo el 12 de enero-, el traslado se hizo en un vuelo sanitario gestionado por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias y autorizado por las autoridades de salud.

Bastián viajó acompañado de su madre, Macarena Collantes, y estuvo asistido por personal médico.

❌ Caso Bastian: Dieron positivo en alcohol los conductores del UTV y de la camioneta



👉 La conductora del vehículo en el que viajaba Bastian, dio positivo de alcohol en sangre, con un nivel de 0,41 g/l. El conductor de la Volkswagen Amarok también: 0,25 g/l.



Una vez que aterrizó en La Matanza, continuó el traslado por tierra, en una unidad móvil de terapia intensiva, hasta el Hospital Italiano de San Justo, donde quedó internado.

Se trata de un centro privado con infraestructura especializada, donde continuará con tratamiento clínico y rehabilitación motriz.

Cabe recordar que Bastian pasó por siete intervenciones quirúrgicas en Mar del Plata. Logró despertar del coma farmacológico, reconocer a su familia y mostrar respuestas como un signo alentador dentro de su recuperación.

En paralelo, continúa la causa judicial tras el accidente en La Frontera. Entre los imputados, se encuentran los conductores de la camioneta Volkswagen Amarok y del UTV –ambos dieron positivo en la test de alcoholemia-, además del padre de Bastián.