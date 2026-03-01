Argentina recupera el mercado de carne aviar con destino a la Unión Europea

La Argentina logró la reapertura del mercado de la Unión Europea (UE) para la carne aviar, decisión que, según se destacó oficialmente, “refleja el trabajo conjunto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Cancillería, permitiendo recuperar un destino de alto valor para la producción nacional”.

El Reglamento (UE) 2026/278, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Unión Europea, confirmó que Argentina podrá retomar las exportaciones de carne aviar a partir del 1 de marzo, tras la recuperación de su estatus sanitario como país libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP), en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA)

En 2024, los envíos de estos productos y sus preparados hacia el bloque europeo alcanzaron un valor de 12 millones de euros, lo que representó un incremento del 140 % respecto de 2023, de acuerdo a datos de Eurostat.

Asimismo, durante el período enero-noviembre de 2025, las exportaciones argentinas a la UE ascendieron a casi 17 millones de euros, con un aumento del 41 % en comparación con el 2024.

La restitución de este mercado se sustenta en el control y la erradicación de IAAP en las granjas de producción avícola, y en la recuperación del estatus sanitario de Argentina como país libre de la enfermedad, alcanzados mediante el trabajo coordinado entre las autoridades nacionales y el sector productivo.