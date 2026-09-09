Bullrich palpita la aprobación de la reforma laboral: “Acuerdo sólido”

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que se logró “un acuerdo muy sólido” con los legisladores dialoguistas tras una reunión que mantuvo en el Congreso para cerrar el articulado final de la reforma laboral.

Al respecto, la parlamentaria oficialista sostuvo que “tenemos una buena cantidad de votos” para la aprobación del proyecto en el recinto.

“Llegamos a un acuerdo muy sólido. Lo que se hizo fue una construcción colectiva. Hay una cantidad de artículos, alrededor de 30, que se van a modificar. Así que es una ley que tiene el aporte de muchos bloques y de muchas provincias”, desmenuzó la jefa del bloque violeta en la Cámara alta.

Por su parte, el senador de la UCR, Eduardo Vischi, confirmó que su bloque “va a votar completo la ley en general”, pero reconoció que puede haber “algunos puntos específicos que muchas veces algunos senadores tienen que ver con algunas vinculaciones que tienen en sus provincias, que puede ser que hagan alguna observación (en particular), pero el bloque va a acompañar el proyecto de ley”.

“Estoy de acuerdo (con el planteo que hacen algunos gobernadores), por lo menos que no sea de la noche a la mañana. Se necesita previsibilidad en el tiempo y eso es muy importante, más allá del optimismo que tiene el Gobierno de que se va a recuperar lo que se pueda mermar ahora, creo que hay que asegurarlo, porque las provincias no la están pasando bien”, agregó el legislador correntino.

Asimismo, indicó que “el tema tributario es un tema que en la ley tendría que verse específicamente con respecto a cómo se hace para que haya más trabajo registrado”.

“El tema de Ganancias es un tema que está generando algunos inconvenentes para poder entendernos y si podemos lograrlo podemos tratar de buscar la forma de que no esté o que podamos morigerarlo”, anexó y aseveró que “la ley se va a aprobar y vamos a tratar de sacar la mejor versión posible”.

