Kicillof afirmó que “no es momento de candidaturas sino de construcción”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recientemente ungido al frente del Partido Justicialista de la Provincia, ratificó su vocación de encarar la construcción de una alternativa política al oficialismo nacional, de cara a 2027.

“Venimos de una experiencia de Gobierno nacional que fue frustrante. No hay que repetir errores, hay que tener una construcción que dé seguridad”, puntualizó el mandatario en declaraciones a C5N.

En este sentido, expuso que “la invitación tiene que ser bien amplia”, pues “esta lógica de gobierno no les sirve a los trabajadores”, pero “tampoco les sirve a los empresarios”.

“Yo estoy comprometido con eso, en la construcción de esa alternativa”, enfatizó el jefe del Estado bonaerense.

Luego aclaró que su postulación para conducir al peronismo bonaerense no generó mayores tensiones internas porque, a su criterio, “no es momento de una candidatura” sino de “momento de construir una alternativa”.

Finalmente, apuntó a lo medular de la alternativa polítca, dado que “se pierde desde que llegó Milei un empleo cada cuatro minutos. Treinta empresas cierran por día. Es una carnicería de empresas y de puestos de trabajo. Es una cosa nunca antes vista”.

También planteó que la política exterior nacional es llevada adelante por “unos chantas vendepatria”.

Al condenar directamente el “pacto de adhesión” con Estados Unidos, que es “idéntico al firmado por Bangladesh”, planteó que “no negociaron nada, son unos chantas vendepatria”.

“Si un legislador vota esto es o porque está entongado o porque no lo leyó. Nadie que quiera a su país puede firmar esto. Es indignante”, sentenció Kicillof.