Pesada denuncia de Sáenz al kirchnerismo: “Amenazan con intervenir el PJ en las provincias”

El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, denuncio “aprietes y amenazas” sobre los senadores peronistas que este miércoles voten a favor la ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

“Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista en sus distritos -como ya lo han intervenido en Salta, en Misiones, en Jujuy- de acuerdo a cómo votaban ese día los legisladores, sabiendo que el PJ es la única herramienta electoral que tienen en sus provincias”, planteó el mandatario norteño.

Vale recordar que Sáenz sostiene un enfrentamiento público con la cúpula del PJ que preside Cristina Fernández de Kirchner desde que a fin de diciembre se decidió sancionar a la senadora jujeña Carolina Moisés por acompañar la Ley de Presupuesto 2026.

Moisés, junto al catamarqueño Guillermo Andrada, la riojana Sandra Mendoza, el riojano Jesús Rejal y el puntano Fernando Salino forma parte del bloque Convicción Federal, que es parte del interbloque justicialista que preside el formoseño José Mayans, justamente vicepresidente de Cristina Kirchner en el PJ nacional.

“Las retóricas intransigentes no defienden al trabajador, defienden los privilegios de los que están en la política y de los representantes de los trabajadores. Pero yo represento a todos los salteños”, advirtió Sáenz en declaraciones a a medios televisivos.

✌🏼 Pesada denuncia de Gustavo Sáenz al kirchnerismo: “Amenazan con intervenir el PJ en las provincias”



💬 Según el gobernador salteño, hay “aprietes” a los senadores que se disponen a votar la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional.



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En este sentido, planteó que “amenazan con la intervención si no votan en contra de la reforma laboral. Les quitan la herramienta electoral que tienen”.

“Es muy difícil trabajar así. Cuando tienen que votar los aprietan, los amenazan ¿Queremos seguir con esta ley laboral? No funciona, no genera trabajo, hay cada vez mayor empleo precarizado”, describió.

Ya apuntando a la Casa Rosada, exclamó: “Nosotros queremos que nos escuchen. La culpa de que la macroeconomía esté bien, pero la microeconomía no está funcionando no es de los gobernadores, la caída del consumo es real”.

Así las cosas, mencionó que desde el viernes último las provincias esperan respuestas respecto al capítulo fiscal del proyecto de reforma laboral, cuestionado por los mandatarios porque implica una merma en los ingresos de las provincias ya que se deja de recaudar el impuesto a las Ganancias a las grandes sociedades.

“Venimos conversando con el ministro del Interior acerca de la modernización laboral, pero estamos a la espera de que la mesa política acepte o no las modificaciones que proponemos y que proponen los trabajadores, los sindicatos, los empresarios. Nosotros no aceptamos el capítulo de Ganancias, ha bajado la recaudación, ha caído la coparticipación, y nosotros estamos ofreciendo alternativas”, finalizó.