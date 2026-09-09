Médicos advierten que la reforma laboral “profundiza la precarización”

La Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), gremio que representa a profesionales del sector público y privado en todo el país, manifestó su contundente oposición y rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, al considerar que consolida un modelo laboral que profundiza la informalidad, debilita los derechos existentes y limita gravemente la capacidad de reclamo de los trabajadores, en especial de aquellos encuadrados como “sectores esenciales”.

Desde AMRA advierten que el sector salud ya opera bajo condiciones de alta precarización laboral, con formas de contratación irregulares, sobrecarga de trabajo y pluriempleo.

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Los profesionales de la salud ya trabajamos en condiciones precarias, con sobrecarga, pluriempleo y pérdida de derechos.



Esta reforma no mejora esa realidad:

❌ La consolida

❌ La extiende a todo el conjunto de los trabajadores. — AMRA SindicatoMédico (@SindicatoAMRA) February 9, 2026

“Lo que hoy sucede en la salud no es una excepción, es una advertencia. Este proyecto pretende extender al conjunto de los trabajadores un modelo que en nuestro sector ya demostró ser profundamente perjudicial”, señalaron desde el nucleamiento sindical liderado por Eduardo Taboada.

Uno de los puntos más críticos del decreto es la restricción al derecho de huelga para los trabajadores de los denominados servicios esenciales, categoría que incluye a los profesionales de la salud.

Además, la organización planteó que “estas limitaciones, junto con la facultad otorgada a los empleadores para despedir con causa a quienes participen en medidas de fuerza, afectan de manera directa la capacidad de organización y reclamo colectivo, vulnerando convenios internacionales de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los que Argentina adhiere.

Así las cosas, AMRA remarcó que la medida no solo desnaturaliza la Ley de Contrato de Trabajo, sino que además legaliza mecanismos de fraude laboral largamente utilizados en el sector, como la facturación periódica, la figura del “colaborador” sin derechos laborales y la tercerización encubierta. “Estas prácticas ya existen y dañan al sistema de salud. Legalizarlas implica institucionalizar la precarización”, advirtieron.

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Los derechos laborales existen y están consagrados por ley.



Que hoy no se cumplan no justifica eliminarlos, sino todo lo contrario:

👉 Demuestra la necesidad de profundizar los reclamos

👉 No de retroceder en derechos. — AMRA SindicatoMédico (@SindicatoAMRA) February 9, 2026

Desde el sindicato destacaron que no se trata de una discusión partidaria, sino de una posición basada en la experiencia concreta de quienes sostienen el sistema de salud.

“Los profesionales médicos tenemos autoridad para decir que flexibilizar las relaciones laborales no mejora la vida de un país; por el contrario, profundiza las desigualdades y debilita el derecho al trabajo digno”, sumaron.

En este sentido, subrayaron que los derechos laborales existen y están consagrados por ley: “Que hoy no se cumplan en muchos casos no justifica su eliminación, sino que demuestra la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y profundizar los reclamos colectivos”.

Finalmente, apelaron a que los “representantes legislativos consideren defender a los trabajadores y no dejar a merced del negocio a la salud de la población”.