Iluminación LED para colectoras de General Paz y Panamericana

La Municipalidad de Vicente López culminó la instalación de más de 560 nuevas luminarias LED en las colectoras de las autopistas Panamericana y General Paz.

Según destacaron desde la administración de Soledad Martínez, es “una obra que mejora la iluminación, la circulación y la seguridad en una zona muy transitada de nuestro distrito”.

Este trabajo responde a un reclamo histórico de los vecinos y fue posible gracias a un convenio con Autopistas del Sol, que permitió a la comuna intervenir en áreas donde antes no podía hacerlo.

“En menos de 60 días, renovamos por completo la iluminación con tecnología LED, reemplazando luminarias antiguas que llevaban años sin mantenimiento”, puntualizó la jefa comunal.

Y completó: “Las nuevas luces consumen menos energía, iluminan mejor y hacen que el espacio público sea más seguro para todos los vecinos”.