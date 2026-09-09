SEXperiencia, chocolates y brindis: sabores para celebrar el amor

Para este 14 de febrero, una selección de propuestas reúne distintas ideas para celebrar el amor, con opciones que combinan disfrute, sensibilidad y momentos para compartir.

Bodega Sin Reglas – Mil Demonios Lilith

Un espumante que desafía lo establecido y convierte cada brindis en un gesto memorable. Elaborado bajo el método champenoise con uvas 100 % Malbec de viñedos de altura en El Peral, Tupungato, este rosé de burbujas finas es una elección perfecta para abrir la noche de San Valentín.

Con 45 meses de crianza sobre lías, ofrece un perfil sofisticado: color rosa pálido con reflejos salmón, aromas de frambuesa y cereza fresca, pétalos de rosa y sutiles notas de pan tostado y almendras. En boca es fresco, equilibrado y de final elegante, ideal para acompañar entradas delicadas, mariscos o simplemente para brindar por el amor.

Porque cuando la ocasión es especial, el espumante adecuado transforma el momento en recuerdo.



Precio sugerido: $ 39.499.-

Bodega Colosso Wines – Colosso Rosé

Fresco, vibrante y de espíritu joven, Colosso Rosé es una invitación a celebrar el amor sin formalidades, con naturalidad y disfrute. Nacido de la cofermentación de Malbec y Syrah en finca Los Amores, en Los Chacayes, Tunuyán, este rosado expresa la armonía perfecta entre fruta, frescura y equilibrio.

Su perfil ágil y expresivo lo convierte en una gran elección para cenas livianas, platos de inspiración mediterránea o picadas para compartir. Un vino pensado para acompañar conversaciones largas, risas cómplices y brindis espontáneos.

Porque el amor también se celebra en clave fresca y descontracturada.

Precio sugerido: $ 23.231.-

Bodega Sottano – Sottano Fioravante Sauvignon Blanc

Para quienes prefieren blancos aromáticos y refrescantes, Sottano Fioravante Sauvignon Blanc es una apuesta segura. Elaborado en Alto Agrelo, Mendoza, se presenta con un color amarillo claro y reflejos verdosos, y un perfil marcado por aromas a lima, pomelo y delicadas notas herbales.

En boca es liviano, de buena acidez y final persistente, ideal para acompañar pescados, ensaladas frescas o platos de cocina asiática. Un vino que aporta frescura y elegancia a una noche pensada para compartir.

Porque el amor también se expresa en los detalles simples y bien elegidos.

Precio sugerido: $ 13.395.-



Chocolates Lacasa presenta propuestas irresistibles para celebrar San Valentín

El día del amor se disfruta con propuestas dulces: bombones de chocolate, frutas y combinaciones pensadas para regalar y sorprender.



En el mes del amor, Chocolates Lacasa invita a celebrar San Valentín con una cuidada selección de bombones pensados para regalar, compartir y disfrutar de los pequeños grandes gestos. Con más de un siglo de tradición chocolatera, la marca ofrece opciones sofisticadas que combinan calidad, sabor y presentaciones ideales para sorprender.

Entre sus propuestas se destacan los clásicos bombones de chocolate negro, chocolate con leche, rellenos de dulce de leche, frutos secos, y surtidos en sus tres variedades de chocolate leche, semiamargo y blanco, rellenos de dulce de leche, con frutos secos, crocante y mousse de nougat, disponibles en estuches surtidos que se adaptan a distintos momentos de celebración.

Entre las novedades se destaca la línea Lacasa Sugar – Bombones de Fruta, una alternativa fresca y original elaborada a partir de bombones de fruta en sabores naranja, frutilla, limón, banana y ananá, pensada para quienes buscan opciones diferentes y un perfil más frutal.

La compañía suma además nuevos bombones de chocolate negro rellenos de una delicada crema de frambuesa, una combinación que equilibra intensidad y suavidad. Su cuidada y elegante presentación los convierte en una opción ideal para regalar en San Valentín y disfrutar en pareja.

La propuesta de lanzamientos se completa con los Bombones Cortados, que ofrecen una cuidada selección de pralinés y sabores clásicos: trufa, avellana tostada, naranja, café y almendras, pensados para los amantes del chocolate en todas sus expresiones.

Todos estos chocolates, presentados en estuches especialmente diseñados para obsequiar, reafirman el espíritu de la fecha: celebrar el amor en todas sus formas, a través de momentos compartidos y sabores que despiertan los sentidos. Con su amplio portfolio de bombones, Chocolates Lacasa se posiciona como una elección infalible para transformar San Valentín en una experiencia memorable.



Valentine’s Day en Olympo

Para quienes buscan vivir San Valentín como una experiencia distinta en la ciudad, Olympo Sky Bar propone una celebración desde lo más alto de Buenos Aires. Una noche pensada para compartir sabores, vino, música y arte, con vistas únicas y un ambiente exclusivo.

La propuesta incluye un menú de tres pasos acompañado por vinos de Bodega Domaine —una copa por paso y brindis final—, DJ set a cargo de Rogermix y una actividad artística donde las parejas pintan sus propias tazas y se llevan un recuerdo hecho a mano.

La experiencia se realizará el 14 de febrero, de 21 a 23 horas, en Olympo Sky Bar.

Valor: $ 200.000 por pareja.

“Porque las mejores historias también se celebran desde lo más alto”.

SEXperiencia: una experiencia para erotizar en Bocabajo

Los días 13 y 14 de febrero, Bocabajo propone una experiencia pensada exclusivamente para parejas que buscan celebrar el amor desde los sentidos. SEXperiencia es un encuentro íntimo y lúdico que invita a descubrir el deseo a través de la gastronomía, el vino y el juego compartido.

La experiencia se desarrolla en dos turnos, a las 20 y a las 22.30 horas, e incluye un menú de seis pasos de cocina afrodisíaca, maridado con vinos seleccionados, guiado por una sexóloga que acompaña el recorrido con consignas, secretos y antifaces. Una invitación a explorar sabores y sensaciones de manera relajada, cómplice y diferente.

El menú propone una secuencia cuidadosamente diseñada que comienza con focaccia con manteca saborizada y continúa con tiradito de langostinos o vieiras con leche de tigre de maracuyá —u ostras con salsa cítrica, según disponibilidad—, zanahorias baby glaseadas con salsa holandesa cítrica, pesca del día con manteca noisette, y un principal de ojo de bife o bife de chorizo ahumado al kamado.

El recorrido dulce incluye peras al torrontés especiadas con crema de vainilla y mascarpone, y un final de ganache de chocolate 70 % especiado y picante, chocolate blanco caramelizado, aceite de oliva, sal y granada.

Valor: $110.000 por persona - incluye menú completo y vinos.

Las reservas se realizan exclusivamente a través del maître, mediante el siguiente link. Además, Bocabajo cuenta con una carta de vinos especialmente seleccionada para quienes deseen llevarse una botella a casa o prolongar la experiencia más allá de la velada.