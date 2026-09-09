Abusó sexualmente a una nena desde los 8 y hasta los 13 años: fue detenido en Virreyes

Un hombre de 59 años, con pedido de captura internacional y alerta roja de Interpol, fue detenido en las últimas horas en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, en el marco de una causa por corrupción de menores agravada y abuso sexual gravemente ultrajante.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la DDI San Isidro, tras una investigación que permitió localizar al acusado, quien se encontraba prófugo de la Justicia desde 2023.

La causa es instruida por la UFI N° 14, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial San Martín. Según consta en el expediente, la denuncia que dio origen a la investigación fue radicada el 17 de marzo de 2023 por la víctima, actualmente de 18 años, quien relató haber sido sometida a reiterados abusos sexuales durante su niñez.

De acuerdo a su declaración, los hechos habrían ocurrido cuando la víctima tenía entre 8 y 13 años. En ese período, habría sido abusada sexualmente en múltiples oportunidades, con acceso carnal, y obligada a presenciar material pornográfico y a imitar prácticas sexuales bajo coerción.

La gravedad del relato y los elementos reunidos durante la investigación llevaron al Ministerio Público Fiscal a considerar que el imputado había intentado evadir a la Justicia.

Ante esa situación, se libró una notificación roja de Interpol, activando un pedido de captura internacional para dar con el sospechoso. A partir de entonces, personal especializado inició tareas investigativas tendientes a establecer su paradero, ya que se encontraba oculto y fuera de su entorno habitual.

Finalmente se logró establecer el domicilio donde se ocultaría el investigado, logrando ubicar al sindicado en calle Garibaldi 5700 de Virreyes, efectivizando su detención en vía pública.