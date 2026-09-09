Un joven fue detenido tras un allanamiento realizado en el partido de Tres de Febrero, acusado de haber cometido una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, en perjuicio de un jubilado de la ciudad de Bragado.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la DDI Luján, en el marco del cierre de una investigación que permitió identificar al presunto autor del engaño.

La causa está caratulada como “estafa” y es instruida por una fiscalía del Departamento Judicial Mercedes. La investigación se inició a fines de diciembre, luego de que una mujer radicara una denuncia en una dependencia policial de Bragado, alertando que su padre había sido víctima de un engaño telefónico en su domicilio.

Según consta en el expediente, el adulto mayor recibió una llamada en la que un sujeto, mediante maniobras de engaño, logró convencerlo de entregar dinero en efectivo. Minutos después, un hombre se presentó en la vivienda y retiró la suma entregada, dándose a la fuga tras concretar la estafa.

🚔 Cuento del tío: estafó a un jubilado en Bragado y cayó en Tres de Febrero



👮🏽‍♂️ El adulto mayor había recibido una llamada en la que este sujeto, mediante maniobras de engaño, logró convencerlo de entregar dinero en efectivo.



📌https://t.co/meKbaXR0vl#Esclarecimiento #Policia… pic.twitter.com/WFNsF2epeK — ANDigital (@ANDigitalOK) February 10, 2026

A partir de la denuncia, personal policial especializado comenzó una serie de tareas investigativas que incluyeron el análisis de comunicaciones telefónicas y el relevamiento de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas. Estas diligencias permitieron identificar el vehículo utilizado durante el hecho y, posteriormente, al conductor del rodado.

Con los elementos reunidos, se elevó un informe a la sede judicial interviniente, que dispuso una orden de allanamiento, secuestro y detención sobre un domicilio ubicado en la localidad de Ciudadela, partido de Tres de Febrero. La medida fue ejecutada por efectivos de la DDI de Luján, quienes lograron detener al sospechoso sin que se registraran incidentes.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un automóvil que habría sido utilizado para cometer la estafa, así como prendas de vestir que coincidirían con las registradas en las imágenes obtenidas durante la investigación. Todo el material quedó a disposición de la Justicia para su análisis.

Tras la detención, el acusado fue notificado de la imputación en su contra conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal y quedó alojado a disposición de la fiscalía interviniente. En tanto, las actuaciones y el detenido fueron remitidos a sede judicial para continuar con el proceso correspondiente.

Desde el ámbito policial reiteraron la importancia de alertar a adultos mayores sobre este tipo de maniobras delictivas y recomendaron desconfiar de llamados telefónicos inesperados que soliciten dinero o datos personales, así como dar aviso inmediato a familiares o a las autoridades ante cualquier situación sospechosa.