Arjona entra en la historia de los conciertos en Argentina

Ricardo Arjona vuelve a marcar un hito sin precedentes en la música en vivo en Argentina. Con 12 funciones completamente agotadas y una nueva fecha confirmada, el artista alcanza un total de 13 shows en el Movistar Arena, consolidando uno de los fenómenos más impactantes de los últimos años.

Lejos de tratarse de un anuncio aislado, este logro confirma el vínculo extraordinario entre Arjona y el público argentino, que responde función tras función con salas colmadas, convirtiendo cada show en un acontecimiento.

La nueva función será el 19 de mayo, y las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 11 de febrero a las 17 horas, a través de www.movistararena.com.ar.

Esta gira, reconocida como la producción más ambiciosa y espectacular de toda su trayectoria, presenta una puesta en escena inédita, diseñada especialmente para esta etapa artística, elevando la experiencia del show a un nivel nunca antes visto en su carrera.

Con 13 funciones en uno de los recintos más importantes del país, Ricardo Arjona no solo suma fechas: escribe historia y reafirma su lugar como uno de los artistas más convocantes de la música en español.

Ricardo Arjona inauguró el 30 de enero de 2026 su gira “Lo que el seco no dijo” con un concierto sold-out en el Allstate Arena de Chicago, marcando el inicio de un recorrido de más de 35 fechas en Estados Unidos y Puerto Rico.

El tour, que sigue a su histórica residencia de 23 shows en Guatemala a finales de 2025, presenta una puesta en escena teatral y monumental, considerada la más impactante de su trayectoria. Con un repertorio que abarca cuatro décadas de carrera, desde clásicos hasta canciones de su más reciente álbum Seco.

La gira continuará por ciudades icónicas como Nueva York, Miami y Los Ángeles, para culminar con tres noches en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en abril, antes de extenderse por América Latina donde se presentará en 13 funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, también en el Movistar Arena de Santiago de Chile, en Perú, Colombia, Ecuador y Costa Rica, consolidando la producción más impactante de su carrera y reafirmando el fenómeno Arjona en cada país.

ARJONA | SHOW 13 | 19 DE MAYO 🌑

La demanda es histórica y sumamos una nueva fecha en el Movistar Arena.



🔓 INICIO VENTA GENERAL:

Miércoles 11/02 - 17:00 hs.



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Lo pediste. Acá está. pic.twitter.com/9JF1EEMrpt — FENIX ENTERTAINMENT (@fenix_latam) February 10, 2026

De regreso a Buenos Aires en Mayo de 2026, el cantautor ofrecerá a su público una puesta en escena que no solo será un concierto musical, sino una experiencia para los sentidos que promete un recorrido por sus más grandes éxitos y la energía de sus nuevas composiciones.

