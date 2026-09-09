En el Conurbano, Kicillof le gana holgadamente a Milei

En la comparación de imagen positiva entre Javier Milei y Axel Kicillof en el Gran Buenos Aires, el gobernador bonaerense presenta una ventaja clara en la mayoría del Conurbano, dado que en 21 de 24 municipios presenta mejor imagen positiva que el presidente.

Así lo refleja el último sondeo de CB Consultora, números que son exactamente inversos a los ya medidos a nivel nacional, donde el líder libertario se impone en 21 de 24 provincias por sobre el flamante titular del PJ bonaerense.

🇦🇷 Axel Kicillof vs Javier Milei en el conurbano bonaerense – Febrero 2026

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En el Gran Buenos Aires, Javier Milei registra sus mejores niveles de imagen positiva en las comunas del norte: Vicente López (44,5 %), San Isidro (41,7 %) y San Fernando (40,9 %), mientras que sus desempeños más bajos se observan en La Matanza (23,1 %), Florencio Varela (24,7 %) y Merlo (25,7 %).

Por su parte, Axel Kicillof alcanza sus mayores niveles de aprobación en Florencio Varela (52,8 %), La Matanza (50,9 %) y Almirante Brown (50,6 %), en tanto que sus peores registros se concentran en San Isidro (25,2 %), Vicente López (31,8 %) y Tigre (35,6 %).

En otra sección, los tres intendentes del Gran Buenos Aires mejor posicionados este mes según el diferencial de imagen —calculado como la diferencia entre imagen positiva e imagen negativa— son Federico Achával (Pilar), quien lidera el ranking con un diferencial de +28,0 puntos porcentuales; seguido por Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), con +27,5 puntos; y en tercer lugar Jaime Méndez (San Miguel), con un saldo positivo de +24,6 puntos.

En el otro extremo del ranking, los intendentes del GBA con peor desempeño en términos de diferencial de imagen son Lucas Ghi (Morón), quien se ubica en el último lugar con un diferencial negativo de -15,8 puntos porcentuales; seguido por Pablo Descalzo (Ituzaingó), con -14,3 puntos; y Fernando Moreira (General San Martín), con un saldo de -12,2 puntos.