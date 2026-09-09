Gran parte de la sociedad respalda la baja en la edad de imputabilidad

En la antesala de lo que se avecina como un intenso debate parlamentario por leyes que el Gobierno de Javier Milei considera clave, una encuesta arrojó que la imagen presidencial se mantiene estable y los principales proyectos gozan de un aceptable a buen respaldo de la sociedad.

El líder libertario ostenta una imagen positiva de 42,8 %, en tanto que la negativa alcanza el 47,1 %; un 7 % de regular y unm 3,1 % de desconocimiento.

En el oficialismo, sólo es superado por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con 44 % de imagen positiva, muy por encima del líder PRO, Mauricio Macri (23,2 %) y de la vicepresidenta, Victoria Villarruel (19,2 %).

En la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof trepa al 25,6 % de imagen positiva, superando a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con 21,9 por ciento.

En el caso de la titular del PJ nacional, se consultó a la ciudadanía por las consideraciones en cuanto a si es una personalidad política del pasado o del presente, prevaleciendo claramente la primera de la opciones 67 a 20,2 %, en tanto que la opción “del futuro” llegó a 11,2 por ciento.

Ante el disparador de la baja en la edad de imputabilidad, el 63,6 % se mostró de acuerdo en llevarla a los 13 años, mientras que el 9,5 optó por que sea a los 14 años. En contraposición, el 20,1 % de la ciudadanía se pronunció en pos de mantenerla en 16 años y el 5,9 % no tiene opinión al respecto.

Justamente la reforma de la ley penal juvenil es la medida que mayor apoyo concentra, dado que las reformas laboral, tributaria y previsional se reparten guarismos de 45, 36 y 32 %, respectivamente, aunque con altos rechazos también (42, 27 y 35 %, respectivamente).



