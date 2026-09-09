“No me acuerdo las cosas” vuelve al Picadero

Luego de agotar localidades en diciembre, vuelve No me acuerdo las cosas al Teatro Picadero por únicas cuatro funciones.

El unipersonal, escrito y protagonizado por Julieta Otero y dirigido por Dalia Gutmann, recorre síntomas, consecuencias y efectos secundarios del paso del tiempo, acompañado por la música en vivo de Germán Halili.

Con la niebla mental como hilo conductor y el humor ácido con el que retrató la maternidad durante una década con Según Roxi, Julieta Otero cuenta la vida de una mujer que llega a los cincuenta.

A través de monólogos y algunas canciones cuyas letras ojalá logre recordar, la protagonista abraza las bondades de la menopausia y levanta la bandera de la edad del olvido.

El espectáculo es una celebración y una tesis sin fundamento científico sobre la niebla mental, que llega oportunamente a la vida de la mujer para liberarla de la carga mental.

Las funciones serán los viernes de marzo, a las 22 horas y las entradas pueden adquirirse a través de Plateanet o en la boletería de la sala, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, a pasos de Callao y Corrientes.