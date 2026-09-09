Espectáculos | 10 feb 2026
Teatro
“No me acuerdo las cosas” vuelve al Picadero
El unipersonal antiayuda escrito y protagonizado por Julieta Otero se presentará los viernes de marzo en la sala del Pasaje Santos Discépolo.
Luego de agotar localidades en diciembre, vuelve No me acuerdo las cosas al Teatro Picadero por únicas cuatro funciones.
El unipersonal, escrito y protagonizado por Julieta Otero y dirigido por Dalia Gutmann, recorre síntomas, consecuencias y efectos secundarios del paso del tiempo, acompañado por la música en vivo de Germán Halili.
Con la niebla mental como hilo conductor y el humor ácido con el que retrató la maternidad durante una década con Según Roxi, Julieta Otero cuenta la vida de una mujer que llega a los cincuenta.
A través de monólogos y algunas canciones cuyas letras ojalá logre recordar, la protagonista abraza las bondades de la menopausia y levanta la bandera de la edad del olvido.
El espectáculo es una celebración y una tesis sin fundamento científico sobre la niebla mental, que llega oportunamente a la vida de la mujer para liberarla de la carga mental.
Las funciones serán los viernes de marzo, a las 22 horas y las entradas pueden adquirirse a través de Plateanet o en la boletería de la sala, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, a pasos de Callao y Corrientes.