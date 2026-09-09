Ley Penal Juvenil: Finalmente, la edad de imputabilidad bajará a 14 años

En la antesala de la sesión del próximo jueves en la Cámara de Diputados para tratar la Ley Penal Juvenil, el Gobierno dio marcha atrás con el proyecto inicial y, finalmente, se bajará la edad de imputabilidad a los 14 años.

El Ejecutivo retiró la iniciativa enviada horas atrás, porque contemplaba una edad objetada por la oposición.

Cae recordar que desde el inicio del debate público, el Gobierno abogó por bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.

Sin embargo, y en el marco de la negociación política, el proyecto consensuado con un sector de la oposición establece que los menores que cometan delitos serán punibles a partir de los 14 años.

Asimismo, detalla las partidas presupuestarias para la puesta en práctica de la normativa y que se reduzca la máxima pena de 20 a 15 años.

De acuerdo a la hoja de ruta trazada en la Cámara baja, este miércoles se tratará la iniciativa en un plenario de comisiones –previamente constituidas-, para luego emitir dictamen y discutirlo el día siguiente en el recinto.