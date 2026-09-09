Política | 10 feb 2026
INDEC
Se disparó el precio de los alimentos y la inflación rozó el 3 % en enero
Tras la decisión del Gobierno de no actualizar la metodología de medición, el primer dato del año arrojó una suba en comparación al mes previo. Alimentos y bebidas (4,7 %) fue el rubro que más aumentó, muy por encima de la media.
El INDEC informó este martes que los precios al consumidor (IPC) aumentaron 2,9 % en enero respecto de diciembre y 32,4 % interanual.
La división con mayor alza mensual en el primer mes del año fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7 %), escoltada por Restaurantes y hoteles (4,1 %).
Las principales subas se dieron en carnes y derivados, y verduras, tubérculos y legumbres.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 10, 2026
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en enero de 2026 respecto de diciembre y 32,4% interanual https://t.co/YCHmuRuwYQ pic.twitter.com/5uFH5LvkLn
El primer dato del 2026 se conoció luego de la polémica salida del titular del INDEC, Marco Lavagna, en medio de la negativa del Gobierno a actualizar la metodología para poner en práctica una nueva canasta de medición.
De hecho, el IPC de enero estuvo por encima de las estimaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había vaticinado una suba de precios inferior al 2,5 %.