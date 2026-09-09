Se disparó el precio de los alimentos y la inflación rozó el 3 % en enero

El INDEC informó este martes que los precios al consumidor (IPC) aumentaron 2,9 % en enero respecto de diciembre y 32,4 % interanual.

La división con mayor alza mensual en el primer mes del año fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7 %), escoltada por Restaurantes y hoteles (4,1 %).

Las principales subas se dieron en carnes y derivados, y verduras, tubérculos y legumbres.

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Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en enero de 2026 respecto de diciembre y 32,4% interanual https://t.co/YCHmuRuwYQ pic.twitter.com/5uFH5LvkLn — INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 10, 2026

El primer dato del 2026 se conoció luego de la polémica salida del titular del INDEC, Marco Lavagna, en medio de la negativa del Gobierno a actualizar la metodología para poner en práctica una nueva canasta de medición.

De hecho, el IPC de enero estuvo por encima de las estimaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había vaticinado una suba de precios inferior al 2,5 %.