La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, encabezó una conferencia de prensa para presentar el texto definitivo del proyecto de modernización laboral que se votará este miércoles

“Hemos logrado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia”, enfatizó Bullrich, y aseveró que la iniciativa “va a ser un cambio estratégico en las relaciones laborales”.

La senadora oficialista exhibió una demostración de robustecimiento político, acompañada por legisladores del propio bloque y aliados. “Se construyó con horas de trabajo de 44 senadores de la Nación”, remarcó.

🏛️ Patricia Bullrich presentó el texto definitivo de la reforma laboral: Se vota este miércoles



🗣️ La jefa del bloque de La Libertad Avanza destacó “la primera ley laboral en democracia” y dijo que el punto central es “la eliminación de la industria del juicio”.… pic.twitter.com/EbG2zVVJVK — ANDigital (@ANDigitalOK) February 10, 2026

Según precisó, el articulado “tiene 28 modificaciones consensuadas”, y destacó que “el punto fundamental de esta reforma es la eliminación de la industria del juicio”.

“A lo largo de los años se ha ido generando una industria del juicio que ha perjudicado a trabajadores y a empresas”, subrayó Bullrich. Y continuó: “Empresas cerradas, capital hundido y solo algunos se han beneficiado. Este capítulo marca qué puede judicializarse y qué no, marca qué es el salario”.

Será una jornada de alto voltaje político adentro del Congreso, pero también en los alrededores, con la movilización convocada por la CGT en rechazo a la ley de modernización laboral.