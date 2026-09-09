miércoles 09 de septiembre de 2026 - Edición Nº4554

Policiales y Judiciales | 10 feb 2026

Provincia insegura

Brutal robo en La Plata, persecución, tiros y detenciones: Uno había salido de la cárcel en mayo

El robo sucedió este martes en el centro de la capital bonaerense, y fue filmado por un testigo. La posterior persecución acabó la “megatoma” de Los Hornos. Los detalles.

Así estaba el Smart robado, con la caja registradora entre los pies del acompañante.
TAGS: LA PLATA, ROBO, LOS HORNOS, PERSECUCION, INSEGURIDAD, TIROTEO, MEGATOMA, ROBO DE AUTOS

Un tensionante hecho delictivo sucedió este martes a plena luz del día en La Plata e involucró un robo a un comercio, un robo automotor, una persecución, tiros, heridos y dos detenidos.

Todo se inició en la esquina de las calles 21 y 51, donde dos sujetos asaltaron un local y se llevaron la caja registradora, para en su huida quitarle el automóvil Smart color blanco con franjas grises a una mujer, quien se colgó del rodado y a los gritos pedía que no se lo llevaran, mientras era apuntada por uno de los malvivientes.

En una secuencia brutal, captada por un ocasional testigo, cuando los delincuentes huyeron a la mujer no la pasaron por arriba de milagro.

Irradiada la denuncia, los cacos fueron identificados gracias a las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad de La Plata por lo que se inició una persecución entre los barrios San Carlos y Los Hornos, que acabá en la denominada “megatoma”, de esta última populosa localidad.

Previo a ello, en el cruce de las calles 80 y 146, los malhechores y los uniformados tuvieron un enfrentamiento armado, y luego los primeros abandonaron el rodado e intentaron continuar su huida a pie, aunque no llegaron muy lejos: uno de ellos fue reducido por haber sido herido en la pierna izquierda, con orificios de entrada y salida.

Su cómplice tampoco duró demasiado: cayó unos metros más adelante tras subirse al techo de una propiedad cercana.

Ya en sede policial los ladrones fueron identificados: ambos tienen 20 años de edad y uno de ellos, cuyas iniciales son TJG, estuvo detenido entre 2021 y el 1 de mayo de 2025 en el Penal de Olmos por una causa caratulada como “robo calificado de mercadería transportada y coacción agravada por el uso de armas cometido en contexto de violencia de género”, una verdadera pinturita.

Ahora, esperamos, permanecerán un poco más de tiempo tras las rejas.

Más Noticias