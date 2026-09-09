Un tensionante hecho delictivo sucedió este martes a plena luz del día en La Plata e involucró un robo a un comercio, un robo automotor, una persecución, tiros, heridos y dos detenidos.

Todo se inició en la esquina de las calles 21 y 51, donde dos sujetos asaltaron un local y se llevaron la caja registradora, para en su huida quitarle el automóvil Smart color blanco con franjas grises a una mujer, quien se colgó del rodado y a los gritos pedía que no se lo llevaran, mientras era apuntada por uno de los malvivientes.

🎦 Este violento robo fue captado por un ocasional testigo en la calle 21, entre 50 y 51 de La Plata.



🚘 Los gritos de desesperación de la mujer al ver que se llevan su Fiat 500 se detienen cuando los malvivientes aceleran y le golpean la pierna con una rueda estando tirada en… pic.twitter.com/nPVvR27Ddl — ANDigital (@ANDigitalOK) February 10, 2026

En una secuencia brutal, captada por un ocasional testigo, cuando los delincuentes huyeron a la mujer no la pasaron por arriba de milagro.

Irradiada la denuncia, los cacos fueron identificados gracias a las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad de La Plata por lo que se inició una persecución entre los barrios San Carlos y Los Hornos, que acabá en la denominada “megatoma”, de esta última populosa localidad.

🚔 Brutal robo en La Plata, persecución, tiros y detenciones: Uno había salido de la cárcel en mayo



🔫 El robo sucedió este martes en el centro de la capital bonaerense, y fue filmado por un testigo. La posterior persecución acabó la “megatoma” de Los Hornos.



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Previo a ello, en el cruce de las calles 80 y 146, los malhechores y los uniformados tuvieron un enfrentamiento armado, y luego los primeros abandonaron el rodado e intentaron continuar su huida a pie, aunque no llegaron muy lejos: uno de ellos fue reducido por haber sido herido en la pierna izquierda, con orificios de entrada y salida.

Su cómplice tampoco duró demasiado: cayó unos metros más adelante tras subirse al techo de una propiedad cercana.

Ya en sede policial los ladrones fueron identificados: ambos tienen 20 años de edad y uno de ellos, cuyas iniciales son TJG, estuvo detenido entre 2021 y el 1 de mayo de 2025 en el Penal de Olmos por una causa caratulada como “robo calificado de mercadería transportada y coacción agravada por el uso de armas cometido en contexto de violencia de género”, una verdadera pinturita.

Ahora, esperamos, permanecerán un poco más de tiempo tras las rejas.