El PJ de La Matanza logró la unidad y ya trabaja por “un gran frente electoral”

El Partido Justicialista de La Matanza presentó a sus nuevas autoridades en el marco de una lista de unidad, encabezada por la titular partidaria del distrito, Verónica Magario, quien además es la nueva vicepresidenta del PJ bonaerense.

En tanto, el intendente y titular de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, será el primer consejero provincial por la tercera sección electoral bonaerense.

El alcalde destacó que la conformación de la lista refleja una “fuerte apuesta a la renovación”, con más del 70 % de sus integrantes provenientes de la juventud. “Se inicia una nueva etapa basada en la participación, la unidad y la construcción colectiva de un proyecto con mirada de futuro”, ponderó.

“La lista del PJ de La Matanza, en esta nueva etapa de gran unidad de todo el peronismo local, va a acompañar a Axel Kicillof, como el nuevo presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y a Verónica Magario, como la nueva vicepresidenta, para seguir trabajando juntos por una Argentina con justicia social e igualdad de derechos”, expresó Espinoza y remarcó la importancia de haber alcanzado consensos amplios para consolidar una propuesta política sólida.

Estamos en tiempos muy difíciles. Por eso, es tan importante este comienzo y renacimiento de un nuevo peronismo. — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) February 9, 2026

Acto seguido, consignó que “este Gobierno de Milei, de extrema derecha e insensible, está generando la peor crisis económica de toda la historia; por eso es muy importante cómo el peronismo empezó a organizarse”.

“Vamos a generar un gran frente electoral con toda la sociedad, con los sectores independientes, con los distintos sectores de la producción, el trabajo, los comerciantes y los empresarios nacionales”, anexó.

“Como se mostró hoy con esta lista de La Matanza, más del 70 % de la lista son jóvenes del movimiento obrero, de los centros de estudiantes terciarios y secundarios, de nuestras universidades (Universidad Nacional de La Matanza y el Centro Universitario de Innovación) y de cada una de nuestras ciudades y escuelas”, sumó el mandatario.

En tanto, aseveró que “es un crecimiento del peronismo, un peronismo unido, moderno, que va a interpretar los sueños de las nuevas generaciones de argentinas y argentinos”.

Por su parte, Verónica Magario fue ratificada por segunda vez consecutiva como presidenta del Partido Justicialista de La Matanza; en esta oportunidad, acompañada por Liliana Yambrún como vicepresidenta primera.

De este modo, nuevamente dos mujeres encabezan al peronismo matancero, reafirmando una etapa de renovación y protagonismo femenino en la conducción política del distrito.

Verónica Magario agradeció la amplitud y el espíritu participativo de la lista, y destacó la incorporación de jóvenes y de todos los sectores de la sociedad: “Esta es una nueva etapa para la Argentina y para el peronismo. Una etapa que nos encuentra unidos, con la responsabilidad de resistir la quita de derechos y de volver a construir un país con trabajo, producción, educación y salarios dignos”.

También convocó a “mirar hacia adelante con esperanza”, y a “redoblar el compromiso militante para recuperar un proyecto de país que garantice derechos y dignidad para los argentinos y argentinas, con la unidad como principal fortaleza”.



Por último, Espinoza dijo que “vamos por un nuevo peronismo unido, moderno y que sepa interpretar los sueños de las nuevas generaciones y que genere un gran frente amplio electoral con todos los sectores independientes de la sociedad, para tener un nuevo presidente en el 2027 que defienda los intereses de los trabajadores, de los jubilados, de la clase media, de los comerciantes, productores rurales, PyMEs, los empresarios nacionales y de nuestros jóvenes. Vamos por una nueva Argentina”.