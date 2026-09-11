Se inaugura la Sala ‘Pino’ Solanas en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata

La Municipalidad de La Plata realizará un homenaje a Fernando ‘Pino’ Solanas el próximo lunes 16 de febrero a las 18 horas, en el marco del 90° aniversario del cineasta y activista polítio y ambiental. Será con la apertura de una muestra especial que tendrá como eje la proyección de su último documental póstumo Tres en la deriva del acto creativo.

La actividad tendrá lugar en el Complejo Municipal Select, donde se dará inicio a un ciclo especial dedicado a una de las figuras más influyentes del cine político y cultural argentino. Durante el acto, estarán presentes familiares y allegados a ‘Pino’, entre ellos su esposa Ángela y su hija Victoria, quién además es curadora de la muestra junto con Valeria Pedhelez.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Archivo Audiovisual de la Municipalidad de Avellaneda (AAMA), responsable de la custodia de los materiales pertenecientes al realizador.

El documental Tres en la deriva del acto creativo propone un recorrido por la obra, el pensamiento y el legado de Solanas, y será el eje de la jornada inaugural, dando marco conceptual a la muestra que se presentará en el foyer del cine.

En ese contexto, también se llevará adelante el renombramiento de la actual sala del Cine Select, que pasará a llamarse Sala Fernando Ezequiel ‘Pino’ Solanas, y se realizará la proyección especial que dará comienzo formal al ciclo homenaje.

El ciclo de cine se extenderá a lo largo de febrero y marzo, con funciones dedicadas a recorrer distintos momentos de la obra de Solanas, incluyendo películas emblemáticas de ficción y documentales que reflejan su mirada política, artística y social. De este modo, la ciudad propone un espacio de encuentro para honrar su legado y reafirmar la vigencia de su pensamiento a través del cine.

En la muestra, se podrán ver hojas manuscritas, bocetos, storyboards, desarrollos de secuencias, dibujos de personajes y fotografías de scouting pertenecientes a las películas que se proyectarán en el mes homenaje, así como también se presentarán objetos de uso personal que acompañaron su práctica cinematográfica.

Se exhibirá también folletería original, invitaciones a estrenos, artículos y afiches de sus películas y se compartirán las "cartas al espectador" que Solanas escribió para cada una de sus obras.

Ciclo homenaje

- Lunes 16 de febrero

19:00 - Tres en la deriva del acto creativo (2021)

- Viernes 20 de febrero

20:30 - La hora de los hornos (Parte I) (1968)

- Sábado 21 de febrero

20:30 - Sur (1988)

- Viernes 27 de febrero

20:30 - El viaje (1992)

- Sábado 28 de febrero

20:30 - Tres en la deriva del acto creativo (2021)

- Viernes 6 de marzo

20:30 - La hora de los hornos (Parte I) (1968)

- Sábado 7 de marzo

20:30 - Sur (1988)

- Viernes 13 de marzo

20:30 - El viaje (1992)

- Sábado 14 de marzo

20:30 - Tres en la deriva del acto creativo (2021).