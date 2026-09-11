Losada: “La reforma dejará bastante conformes a los trabajadores”

La senadora nacional de la UCR, Carolina Losada, se mostró expectante de cara al debate por la reforma laboral y anticipó el acompañamiento de su fuerza al oficialismo.

“Se aprueba”, avizoró, para luego dar cuenta que “todos los estatutos” que se van a echar por tierra “son antiguos y no tienen sentido” en la actualidad.

En torno a la negociación antes de llegar al recinto, la legisladora santafesina dijo que “estamos muy conformes” pues “el oficialismo estuvo muy abierto a los cambios”.

💬 @CarolinaLosada: “La reforma dejará bastante conformes a los trabajadores”



🏛️ En la previa del debate en el recinto, la senadora nacional del radicalismo santafesino sostuvo que “es una ley para este momento, la mejor que se pudo generar”.



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“¿Es perfecta la ley? No. Pero es la ley posible, muchas veces no se puede lo ideal porque no hay consensos”, reflexionó.

Dijo del mismo modo que “es una ley para este momento, la mejor que se pudo generar y dejará conforme a los empresarios y bastante conformes a los trabajadores”.

