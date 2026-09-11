Se fortalece la gestión del tránsito aéreo en una región clave del país

El Programa Nacional de Actualización del Sistema Radar y de Vigilancia Aérea sumó un nuevo hito con la modernización integral y la puesta en servicio del radar secundario ubicado en la localidad bonaerense de Pehuajó.

De este modo, desde la Empresa de Navegación Aérea Argentina (EANA) explicaron que se fortalece “la cobertura en una región estratégica, complementándose con otros sistemas, aportando redundancia y mayor confiabilidad a la vigilancia aérea en un área clave de la Argentina”.

Por su ubicación en el oeste de la provincia de Buenos Aires, el radar de Pehuajó, a partir de su modernización, potencia la cobertura radar aportando en tiempo real una mayor cantidad de datos específicos sobre las aeronaves en vuelo a los Centros de Control de Área (ACC) de Ezeiza y Mendoza.

De esta manera, se optimiza la administración del espacio aéreo, con impacto directo en la planificación y el desarrollo de las operaciones aéreas, posibilitando la gestión de una mayor cantidad de vuelos.

Los trabajos realizados incluyeron la renovación integral de los principales componentes electrónicos del radar y la incorporación de tecnologías de última generación, como Modo S y ADSB.

Según se destacó, “estas capacidades permiten obtener información más detallada y precisa sobre los movimientos aéreos en la zona de alcance del sistema, mejorando la calidad en la prestación del servicio y fortaleciendo la seguridad operacional”.

Asimismo, se llevó a cabo la readecuación integral de las infraestructuras asociadas que comprendió el reacondicionamiento de casetas, la modernización de los sistemas de balizamiento, la renovación de portones de seguridad y cercos perimetrales, entre otros elementos cruciales para proteger y optimizar el desempeño de la nueva tecnología.

Esta actualización, se suma a los otros radares modernizados en el marco del plan que lleva adelante la Empresa Argentina de Navegación Aérea y que contempla la renovación progresiva de 22 sistemas en todo el territorio nacional. En los últimos meses se concretaron los trabajos en los radares de La Rioja, San Luis, Bariloche, Bahía Blanca, Quilmes, Santa Rosa y Posadas, desarrollados por INVAP, sumado al radar de Paraná que funcionó como prototipo del proyecto, así como la incorporación del nuevo radar del aeropuerto de Ezeiza, provisto con tecnología Indra.