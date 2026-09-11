Hallan cadáver en una laguna a la vera de la AU La Plata-Buenos Aires

Un hombre fue encontrado sin vida en la mañana de este miércoles, flotando en la laguna ubicada en inmediaciones del Aeroclub de La Plata, en el kilómetro 52 de la Autopista La Plata-Buenos Aires, en jurisdicción de Ensenada.

El cuerpo fue divisado por personal policial que circulaba por la autopista, alertando de inmediato a las autoridades.

El hallazgo se produjo cuando efectivos que patrullaban la zona observaron el cuerpo semisumergido en el agua de la laguna, a pocos metros del borde del cauce. Según fuentes oficiales, el hombre ya se encontraba sin signos vitales al momento del avistamiento.

Equipos de la Policía Bonaerense, junto con peritos de la Policía Científica y personal de Bomberos Voluntarios, se enontraba trabajando en el lugar, realizando las tareas de rigor: aseguramiento de la escena, recolección de evidencia y extracción del cuerpo del agua para su traslado al Cuerpo Médico Forense.

Hasta el momento, no ha trascendido la identidad del hombre ni las causas de su muerte, que aún se encuentran bajo investigación. La fiscalía interviniente ordenará la autopsia correspondiente para determinar si el fallecimiento se debió a causas naturales, un accidente o alguna otra circunstancia.

Testigos ocasionales y automovilistas que circulaban por la autopista alertaron al 911 tras ver el operativo policial en el lugar y el retiro del cuerpo. Las autoridades mantenían cerrada parcialmente la zona mientras se completan las pericias.

La comunidad local y los investigadores aguardan los resultados preliminares que puedan esclarecer cómo el cuerpo terminó flotando en la laguna del predio del Aeroclub, un sector frecuentado tanto por actividades recreativas como por vuelos deportivos en la región.