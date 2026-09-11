La comarca serrana bonaerense tiene su primer hotel internacional

Con el objetivo de elevar la propuesta hotelera en uno de los destinos más buscados de la provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo la inauguración oficial del nuevo Days Inn Sierra de la Ventana.

El evento de inauguración contó con la presencia de más de 400 personas, entre ellas Alberto y Pablo Albamonte directivos del Grupo Hotelero Albamonte (GHA); Lara Paoletti, presidenta de Days Inn Sierra de la Ventana, del Grupo internacional Paoletti, inversor de origen italiano a cargo de este hotel; además del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli y autoridades municipales, representantes del sector turístico regional y empresarios.

Así, dieron inicio formal a las operaciones de este establecimiento que promete combinar el estándar de calidad internacional de la marca con el entorno natural único de la comarca serrana.

El hotel está ubicado sobre Ruta provincial N° 76 kilómetro 238, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a poco más de 100 kilómetros de Bahía Blanca y a 570 de la Ciudad de Buenos Aires.

Situado en un punto panorámico estratégico de La Comarca, ofrece a sus huéspedes la mejor de las vistas al Cerro Tres Picos de 1239 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de la provincia, dentro del Sistema de Ventania en el partido de Tornquist, convirtiéndolo en un lugar excepcional que debe ser recorrido.

“Es sin duda un destino ideal para visitar durante todo el año donde se conjuga la tranquilidad y belleza de la naturaleza de las sierras bonaerenses que con sus múltiples ofertas de actividades invitan a disfrutar en pareja, en familia o con amistades”, expresaron desde GHA.

Con esta incorporación, la firma acrecienta su liderazgo en el mercado argentino en cantidad de hoteles abiertos y sigue ofreciendo el mejor estándar que un huésped requiere y exige al alojarse en ellos.

“La inauguración de este hotel es una clara muestra de que cuando hay confianza, inversión y trabajo conjunto, el crecimiento llega. El turismo es un gran motor de desarrollo, genera empleo y abre oportunidades para miles de familias”, afirmó Scioli.

En tanto, Alberto Albamonte consignó que “este arribo confirma que esta paradisíaca zona es un verdadero polo de atracción para las inversiones hoteleras de alta gama”.

Entre las principales características del establecimiento se destaca la infraestructura de vanguardia; amenities premium; gastronomía de excelencia y el compromiso sustentable.

Para quienes buscan aún más entretenimiento, el Casino ofrece un ambiente diseñado para distenderse y divertirse. Con una amplia variedad de slots, ruletas de paño y mesas de juego, junto a un resto bar integrado, este espacio se ha convertido en un clásico de las noches de Sierra de la Ventana.

Junto al hotel se encuentra el fabuloso Golf de Sierra de la Ventana, una cancha de 18 hoyos, par 72, afincado en una extensión de 64 hectáreas permite jugar durante todo el año en un clima apacible, con vistas a valles, cerros y arroyos. Esta cancha es una de las favoritas en el país siendo visitada por los golfistas más exigentes.

“La llegada de Days Inn a Sierra de la Ventana no solo fortalece nuestra red nacional y la que nos convierte en la cadena hotelera más grande del país con un total de 41 hoteles abiertos y más de 24 en construcción o con contratos ya firmados, sino que también responde a la creciente demanda de servicios de alta calidad en destinos de cercanía y naturaleza”, sumó Albamonte.

Del mismo modo, la apertura de este nuevo complejo representa un motor de crecimiento para la zona, generando puestos de trabajo directos e indirectos y posicionando a Sierra de la Ventana como un destino competitivo para el turismo de reuniones y eventos sociales durante todo el año.

Así las cosas, Lara Paoletti dijo que “la alianza comercial de este hotel con GHA y la llegada de una marca internacional a Sierra de la Ventana nos llena de orgullo y nos posiciona dentro del crecimiento dinámico del sector turístico”.

“Este paso estratégico potencia de manera significativa al destino y confirma que la región es -y seguirá siendo- un polo de atracción para inversiones hoteleras de alta calidad y confort”, completó.

Es de destacar que en menos de 90 días abrirá sus puertas el fabuloso hotel Howard Johnson Bahía Blanca (el más importante de la ciudad) también adherido al grupo GHA, lo cual potenciará ambos destinos con la utilización del Aeropuerto internacional de Bahía Blanca.

Finalmente, el secretario de Turismo del Municipio de Tornquist, Carlos Lamas, expresó que “la llegada de un hotel de marca internacional es un hito para nuestro destino. Refuerza la confianza en la ciudad, eleva la calidad de la oferta turística y nos posiciona de manera más competitiva a nivel nacional e internacional”.