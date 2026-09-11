Presencia argentina entre los diez destinos más hospitalarios del mundo

San Martín de los Andes se destacó en el escenario turístico internacional al ser reconocido como uno de los diez destinos más hospitalarios del mundo en los Traveller Review Awards 2026 de Booking.com.

Este reconocimiento distingue a los lugares que sobresalen por la amabilidad, cordialidad y calidad en la atención al visitante, atributos evaluados a partir de cientos de millones de comentarios verificados de viajeros de todo el mundo.

San Martín de los Andes y el Lago Lacar: una combinación hermosa 😍 pic.twitter.com/gjn5ufd3ic — Turismo SMAndes (@TurismoSMAndes) December 6, 2024

La ciudad patagónica comparte la distinción con destinos como Harrogate en Reino Unido, Montepulciano en Italia y Pirenópolis en Brasil. San Martín de los Andes obtuvo la distinción gracias a la calidez de sus habitantes, la dedicación de sus prestadores turísticos y el ambiente acogedor que la caracteriza durante todo el año.

“Este reconocimiento es un fiel reflejo del esfuerzo de toda la comunidad de San Martín de los Andes por brindarle al visitante una atención destacada y que le permite posicionarse a escala mundial gracias a la amabilidad, hospitalidad y cordialidad de su gente”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Así te recibe San Martín de los Andes 💛🌲

El Lago Lácar, las retamas floreciendo y la ciudad asomando entre el paisaje. pic.twitter.com/rhsv3Oumuy — Turismo SMAndes (@TurismoSMAndes) December 5, 2024

A las serenas orillas del lago Lácar y enmarcada por los picos imponentes de la cordillera, San Martín de los Andes es un refugio patagónico donde el espíritu de montaña y la belleza natural se encuentran.

Calles cálidas bordeadas de chalets de madera, cafés junto al lago y tiendas artesanales, invitan a caminar sin apuro en la envolvente tranquilidad del entorno. Quienes aman la vida al aire libre pueden animarse a explorar el cercano Parque Nacional Lanín, una inmensidad de bosques milenarios, ríos cristalinos y paisajes volcánicos ideales para hacer senderismo, kayak y avistar flora y fauna.

Cuando la noche se adueña de San Martín de los Andes, ¡la magia comienza! 🌙



Las estrellas toman el protagonismo, regalándonos vistas espectaculares de las constelaciones sobre el lago 🌌✨ pic.twitter.com/LOs84iPEtP — Turismo SMAndes (@TurismoSMAndes) February 17, 2025

En los meses de invierno, el Cerro Chapelco se convierte en el escenario ideal para esquiar y hacer snowboard, mientras que en verano aparecen senderos bañados de sol y cascadas escondidas. Con su calma escénica, propuestas de aventura y una rica cultura local, San Martín de los Andes es una opción patagónica auténtica que se siente tan reparadora como estimulante.

Jimena también subrayó la importancia del "gen argentino" en la construcción de experiencias memorables para quienes visitan el país.

#SiempreMásAventuras



👉🏾Te seguimos mostrando los circuitos más lindos para recorrer y disfrutar de #SMAandes



👉🏾Hoy hicimos 12 km. desde el centro y llegamos al Lago Lolog (hoyo en lengua mapuche) y bajamos los kayaks para vivir una aventura en sus cristalinas aguas. pic.twitter.com/2ugiONO9y5 — Turismo SMAndes (@TurismoSMAndes) October 21, 2023

“Músicos, artistas y deportistas destacan la efusividad, la energía y el cariño con el cual son recibidos cada vez que se presentan en el país. Ese gen argentino, que el mundo admira, es el que tenemos que aprovechar y volcar también en la atención al visitante para que cada turista se sienta especial cuando nos visita”, agregó Gutiérrez.

Y completó: “Argentina posee una belleza única y en un mundo globalizado competimos con infinidad de destinos que están, a través del celular, a solo cinco segundos de distancia; por eso seguir apostando a la hospitalidad puede marcar una gran diferencia”.

La 14.ª edición de los premios Traveller Review Awards basados en más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros y viajeras de todo el mundo, reconocen a los alojamientos que ofrecen, de manera constante, una hospitalidad excepcional en todos los rincones del planeta. En función de la proporción de propiedades que reciben un premio Traveller Review Awards en una ciudad determinada se elabora la lista de los lugares más hospitalarios.

Los destinos más hospitalarios del mundo en 2026 son: (el orden de ubicación en el listado es aleatorio, no determina una posición específica en el mismo)

Montepulciano, Italia

Magong, Taiwán

San Martín de los Andes, Argentina

Harrogate, Reino Unido

Fredericksburg, Texas, Estados Unidos

Pirenópolis, Brasil

Swakopmund, Namibia

German Colonial Architecture of Swakopmund



Swakopmund, Namibia 🇳🇦 pic.twitter.com/CZJNwtITME — Architectural Art (A-A) (@4AAAAart) July 30, 2025

Takayama, Japón

Noosa Heads, Australia

Noosa Heads turning it in today…. pic.twitter.com/a8psnLiNKb — Roostar (@RoostarHC) June 15, 2025

Klaipėda, Lituania

En un contexto en el que las personas viajeras buscan autenticidad más que nunca, los Traveller Review Awards de Booking.com destacan a los socios que brindan experiencias memorables y confiables, con los alojamientos como protagonistas.

A nivel global, los departamentos continúan siendo el tipo de propiedad más premiado por noveno año consecutivo, con 901.481 reconocimientos, seguidos por las casas de vacaciones (287.464) y los hoteles (197.658).

Al mismo tiempo, los campings y las villas registraron el mayor crecimiento interanual en cantidad de premiados, ambos con un 15 %, seguidos por los ryokans con un 13 %. Estas tendencias reflejan el interés sostenido por estadías únicas, con identidad y sentido de lugar.