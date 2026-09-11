La Banda Sabinera en Argentina: “Giramos cuando el jefe descansa”

La Banda Sabinera anuncia su Gira 2026 por Argentina y Uruguay, un esperado tour que marcará el inicio de una nueva etapa para el grupo y que los llevará a reencontrarse con el público de ambos países celebrando el cancionero de Joaquín Sabina.

El recorrido incluirá Neuquén, Bahía Blanca, Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Olavarría, Córdoba, Santa Fe, Rosario y Junín, consolidando una gira federal que llevará el espíritu sabinero a cada rincón y reafirmará la vigencia de un repertorio que marcó a generaciones. Además, el tour cruzará el Río de la Plata con presentaciones en Uruguay, ampliando este viaje musical que promete noches inolvidables.

El grupo cerró el año pasado con una serie de shows importantes y abre esta nueva etapa con una gira que tendrá en Buenos Aires una de sus paradas más esperadas.

Será, además, la primera vez que La Banda Sabinera se presente en solitario en la ciudad, luego de haber sido protagonistas de esos pasajes inolvidables en los conciertos de Sabina, cuando el poeta se retiraba a cambiar de vestuario y ellos tomaban el escenario con absoluta libertad.

En esas apariciones ya dejaron su marca: fluyen, se divierten y, fundamentalmente, transmiten muchísimo, ofreciendo interpretaciones únicas de los grandes himnos sabineros, con una conexión genuina con el público y un profundo respeto por la obra.

La formación de La Banda Sabinera es tan sólida como exquisita, integrada por músicos de enorme talento y reconocida trayectoria: Mara Barros en voz, Jaime Asúa en guitarra, Paco Beneyto en batería, Laura Gómez Palma en bajo y Antonio García de Diego en teclados. Un verdadero seleccionado de artistas que conocen como pocos el universo musical de Joaquín Sabina.

El viernes 13 de marzo, el Teatro Coliseo será el escenario de una noche para cantar, emocionarse y volver a encontrarse con canciones que ya forman parte de la historia grande de la música en español.