Murió la exdiputada peronista Sandra Mendoza

Sandra Mendoza, exdiputada nacional por el Chaco y exesposa del gobernador de esa provincia, Jorge Capitanich, murió este miércoles a los 62 años, vícima de un grave cuadro de salud por el que estaba internada en una clínica porteña.

“Con profundo pesar despedimos a la exdiputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”, expresaron desde el Partido Justicialista chaqueño.

En el texto manifestaron sus condolencias hacia el exgobernador Capitanich, sus hijas, Guillermina y Jorgelina, y demás familiares y amigos “compartiendo la tristeza por su partida y reconociendo el aporte que realizó en su paso por la función pública”.

“Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco. El PJ Chaco también expresa su hondo dolor por la pérdida irreparable de una hacedora imborrable de la historia del peronismo de nuestra provincia y ruega a Dios que la tenga en la gloria tras recibirla en el cielo”, completaron

Vale reseñar que Mendoza formó parte del Frente para la Victoria, en 2008 asumió como ministra de Salud de la provincia por un período de ocho meses y ejerció como diputada nacional por Chaco entre 2009 y 2017.

Estuvo casada con el exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, entre 1990 y 2009, con quien tuvo dos hijas.

Mendoza se encontraba atravesando complicaciones de salud desde octubre, cuando su cuadro de diabetes se agravó por un accidente doméstico que le generó dificultades en la movilidad. Desde entonces se instaló en Buenos Aires y hace poco fue internada a una clínica privada.

La dos veces presidenta de la Nación y titular del PJ, Cristina Fernández de Kirchmer, expresó: “Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo”.

Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo.



Guerrera de la vida... que descanses en paz.



Mis condolencias a su familia. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 11, 2026

“Guerrera de la vida... que descanses en paz. Mis condolencias a su familia”, completó la líder opositora a través de un mensaje en redes sociales.

