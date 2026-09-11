Política | 11 feb 2026
Reforma laboral
Bronca en el PRO con LLA porque se elimina el cobro de sueldo con billeteras virtuales
Un cambio a último momento en el proyecto que se debate en el Senado, impide que los trabajadores perciban sus salarios a través de medios digitales. “Libertad para trabajar, libertad para cobrar”, se quejaron desde el partido amarillo.
Mientras transcurre la maratónica sesión en el Senado, donde La Libertad Avanza confía en obtener este miércoles la media sanción de la reforma laboral, desde el PRO se mostraron en desacuerdo con una modificación del texto realizada a última hora.
Diputados del partido amarillo, que en la Cámara alta acompañará al oficialismo en la votación, cuestionaron rechazaron el cambio del artículo 35 en el proyecto de reforma laboral.
De acuerdo al texto definitivo, se elimina la posibilidad de percibir los salarios a través de medios virtuales contemplados por el Banco Central.
“Cada trabajador tiene que elegir cómo cobrar su sueldo”, objetaron desde e PRO, e insistieron: “La decisión sobre el salario es del trabajador”.
Con notorio malestar, recordaron que “millones de argentinos usan billeteras virtuales todos los días para pagar, cobrar y organizar su plata”.
Y completaron: “Restringir opciones digitales es cerrar alternativas en lugar de ampliarlas”.