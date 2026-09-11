La movilización en la Plaza de los Dos Congresos contra la reforma laboral que se debate en el Senado, terminó con serios disturbios, incidentes y bombas molotov contra la policía, que respondió con agua y gases lacrimógenos.

La jornada transcurría de manera pacífica cuando, sorpresivamente, se produjeron distintos ataques en simultáneo.

De manera intempestiva, un minúsculo grupo de manifestantes –la mayoría de ellos con la cara tapada- armó barricadas para luego arrojar bombas molotov contra los efectivos de seguridad.

Asimismo, incendiaron tachos de basura y destruyeron veredas, a fin de improvisar proyectiles y lanzarlos con gomeras.

👮🏽‍♂️👮🏽‍♀️ Violencia desmedida frente al Congreso: Bombas molotov, piedrazos y ¿pasividad policial?



🔥 La manifestación terminó en desmadre cuando un grupo minúsculo de vándalos irrumpió sorpresivamente y atacó a los efectivos, que respondieron lanzándoles agua.



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Llamó poderosamente la atención el tardío accionar policial, que respondió con carros hidrantes y gases, pero varios minutos después de los espontáneos incidentes.

Según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la Policía Federa detuvo a 2 personas, mientras que tres efectivos de Gendarmería y uno de la Policía Federal resultaron heridos.

En tanto, desde la Ciudad confirmaron el arresto de otros cinco manifestantes.

“Están armados con morteros, molotovs y gomeras con tuercas. Los tenemos identificados y van a pagar las consecuencias”, detalló la funcionaria nacional, y precisó: “Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos”.