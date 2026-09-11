En un plenario de unidad, Cristian Vander asumió la conducción nacional de FOEESITRA

En un Congreso Ordinario que reunió a delegados de todas las provincias, la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República Argentina (FOEESITRA) eligió al dirigente platense Cristian Vander como su nuevo secretario general.

Con el acompañamiento unánime de los sindicatos de base de cada jurisdicción del país, Vander asume el mando que hasta ahora ostentaba el bahiense Daniel Rodríguez, cuya extensa trayectoria fue reconocida por todo el plenario.

Al asumir, el flamante conductor nacional centró su primer discurso en la necesidad de consolidar una organización que respete y potencie la voz de cada provincia, comprometiéndose a fortalecer la estructura federal para que la defensa de los trabajadores llegue con la misma fuerza a cada rincón de la República Argentina.

Durante su Congreso Ordinario, el platense Cristian Vander fue electo como Secretario General con el respaldo unánime de los sindicatos de todo el país y que tuvo el acompañamiento del Secretario General del triunviro de la CGT, Cristian Jerónimo y del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

Vander sucede en el cargo al dirigente bahiense Daniel Rodríguez, cuya trayectoria fue ampliamente reconocida, mientras que Marcela Giménez acompañará como secretaría adjunta.

Al asumir, el nuevo conductor nacional expresó su profundo agradecimiento a las delegaciones provinciales y reafirmó su compromiso de fortalecer el carácter federal de la organización, asegurando que la voz de cada rincón del país tenga peso en la mesa nacional de las telecomunicaciones.

“Agradecerles a todas y todos la participación en esta lista, que no por nada se llama la lista de Unión Federal. Una lista que vamos a trabajar, una gestión que vamos a militar a lo largo y a lo ancho del país, con todas y todos los compañeros”, fueron las primeras palabras de Vander.

En el marco de su elección, el flamante Secretario General mostró su agradecimiento “por el apoyo, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Nos toca poner nuestro nombre, nuestro corazón, nuestro trabajo en un momento muy difícil, pero no estamos solos. Estamos con 23 organizaciones a lo largo y a lo ancho del país que nos apoyan, que nos acompañan, y que juntas y juntos vamos a tirar para adelante, hoy, más unidos que nunca. Como lo dijo el Papa Francisco, ´no hay sindicato sin trabajadores´, y en eso estamos”. Como dijo Juan Domingo Perón, ´la organización vence al tiempo

La transición se dio en un clima de alta tensión política, marcado por las advertencias del Secretario General saliente, Daniel Rodríguez, quien fue contundente respecto a la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo Nacional.

Rodríguez alertó que con éstas medidas “vienen por la cabeza” del movimiento obrero, ya que el Gobierno actual enfoca su interés exclusivamente en el sector empresarial. El dirigente saliente hizo un llamado a la conciencia de los trabajadores, advirtiendo que nadie se salvará de forma individual frente a este avance que busca “pisar” a las organizaciones sindicales si no se mantiene una unidad sólida y estratégica.

En su momento, Jerónimo destacó la participación del secretariado general de todo el país en un contexto adverso para los trabajadores. “Esto que ustedes hacen acá, fortaleciendo las organizaciones sindicales, que es el acto más democrático que tiene la vida institucional de cualquier organización”.

“Que ustedes estén hoy reunidos mientras se discute este proyecto de ley regresivo. Un proyecto que quiere realmente romper la matriz del modelo sindical argentino, quiere romper su historia, porque este Gobierno tiene muy claro una cosa, si debilita a las organizaciones sindicales, pone de rodillas a un proceso político que fue virtuoso en la Argentina”, completó Jerónimo.

La apertura del Congreso contó además con la presencia del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, quien llevó la visión estratégica del gobernador Axel Kicillof al plenario.

Correa analizó el escenario internacional y nacional, advirtiendo sobre un proceso de reconfiguración geopolítica que busca atacar la centralidad del movimiento organizado para transformar a la región en un "patio trasero" de potencias extranjeras.

El ministro destacó que la reforma laboral actual no es un cambio cosmético, sino que “va al hueso” contra los derechos conquistados, y definió al movimiento sindical como la "última línea de defensa del pueblo trabajador".

Para La Plata, este nuevo protagonismo de Vander en la Federación representa no solo un orgullo local, sino la responsabilidad de liderar la resistencia en un sector clave para la soberanía tecnológica del país.