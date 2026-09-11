Cristina volvió a pedir que le quiten la tobillera y acceder a la terraza sin límite de tiempo

La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó nuevamente ante la Cámara Federal de Casación Penal el retiro de la tobillera electrónica que monitorea su arresto domiciliario, en el marco de la Causa Vialidad.

En la presentación, CFK también pidió la eliminación de las restricciones a las visitas en su domicilio de San José 1.111 y la flexibilización de los límites al uso de la terraza, que actualmente está restringido a un tiempo máximo por día.

Cabe recordar que el fiscal ante Casación, Mario Villar, emitió un dictamen en el que recomendó rechazar estas peticiones, al señalar que deben mantenerse las normas que impuso el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) sobre el uso de la tobillera, las visitas y el régimen de estancia en la terraza.

La decisión final quedará en manos de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

La defensa de la exmandataria argumentó que “no hay riesgo de fuga” y que la tobillera es innecesaria ante la presencia de custodia permanente.

A su vez, remarcaron que Cristina nunca se ausentó de su domicilio ni intentó evadir las restricciones dispuestas.

Respecto a visitas, actualmente la Justicia exige autorización para personas que no están en una lista preaprobada, además de un límite en cantidad y duración de los encuentros.

En cuanto a la terraza, el TOF 2 había autorizado el acceso de CFK a la terraza de su edificio por un tiempo limitado diariamente, considerado equivalente al patio de un preso común bajo prisión domiciliaria.

Por el contrario, la defensa sostiene que no existe norma que habilite a imponer un límite horario para que ella pueda usar ese espacio.